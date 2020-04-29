Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale'

"TÜRKİYE'DE İLK VE ÖZGÜN OLACAK"

Sudaki kükürt oranının yüksek olması nedeniyle Altınkale'nin oluşumunun daha kolay olduğunu söyleyen Vali Ayhan, "Cazibe merkezi anlamında böyle doğal oluşum, termal ve kükürtlü su yoktur. Birçok termal su var ama kükürt oranı bu derece yüksek olan bir termal su yok. Olmadığı için de Türkiye'de ilk, farklı ve özgün olacak. Tasarımıyla da bölgeye çok farklı bir işlevsellik kazandırılmış olacak. Çok nitelikli, vizyon ve prestijli bir projedir. Hakikaten ilimize büyük bir değer kazandıracak ve ülkemizde de cazibe merkezi olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.