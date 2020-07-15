Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılıyor

Ayhan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivas'ın en büyük nimetlerinden olan ve turizmde çok önemli yere sahip projenin iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Altınkale'nin Sivas'ın cazibe merkezi olacağını belirten Ayhan, "Sıcak Çermik bölgesi geçmişte çok özel bir misyon üstlenmiş, tüm Sivaslıların da hikayesi olan bir yer. Burada ciddi altyapı çalışmaları yapıldı, iyi bir noktaya geldi. Yatırımcılar harikulade tesisler kazandırdı" dedi.