Pamukkale'ye benzerliğiyle dikkat çeken 'Başkale Travertenleri' ziyaretçilerini bekliyor

"BURASI TÜRKİYE'NİN İKİNCİ PAMUKKALE'SİDİR"

Arkadaşlarıyla birlikte travertenleri görmeye gelen Halit Aşan da, Başkale travertenlerinin Türkiye’nin ikinci Pamukkale’si olduğunu belirterek, "Burası Türkiye’nin ikinci Pamukkale’sidir. Biri Denizli’de diğeri de Van’ın Başkale ilçesinde. Buranın eşsiz doğal güzelliğinin yanı sıra suyu da birçok hastalığa şifa geliyor. Ayak mantarı, kaşıntı ve egzama hastalıklarına iyi geliyor. Pandemi nedeniyle çok fazla gelen giden olmuyor. Önceki yıllarda buraya binlerce insan ziyarete geliyordu. Bazen buraya geliyorduk yer bulamıyorduk. İnşallah bu pandemi sürecini de atlatırız, buraya daha çok turist gelir. Burası doğunun en güzel yerlerinden birisidir. Türkiye’nin her yerinden insanlar rahatlıkla gelebilir. Devletimiz de gerekli çalışmaları başlattı. İnşallah yolu da yapılacak ve daha güzel bir yer haline gelecek" diye konuştu.