Pandemi döneminde ilginin arttığı karavanlarda fiyatlar da arttı

"EN ÇOK İLGİYİ 1 MİLYONLUK KARAVAN ÇEKİYOR"

Yüzde yüz yerli üretimin yapıldığı bir karavan üretim firmasında çalışan Yavuz Saraç, en çok ilgi gören modelin Oto 600 modeli olduğunu belirterek “Bunu özellikle özel isteyen müşterilerimize yapıyoruz. 150 metrekarelik ev size ne sunuyorsa bu modelin içerisinde de yaklaşık 15 metrekarelik bir alanda her şeyden yararlanabiliyorsunuz. Kendi enerjisini kendi görüyor, yüksek kapasiteli su haznesi var. Bu büyük model 1 milyon liradan başlıyor, üzerine eklenen opsiyonlarla fiyat ufak da olsa değişebiliyor. Çekme modellerimiz ise 100 bin liradan başlıyor. En çok alınabilen karavanımız ise İZZ 458 modeli, yani küçük çekme karavan. Bu karavan 4 kişilik. Kendi ısıtıcı sistemi ve buz dolabı var. Güneş paneli mevcut. Büyük karavanda sunulan şeylerin hepsi onda da sunuluyor. Sadece sunulan şeyler daha küçük bir ortamda oluyor” açıklamalarında bulundu.

Başka bir yüzde yüz yerli üretim firmasında Satış Sorumlusu olan Burak Şahin ise “Fuarda lansmana yaptığımız farklı ürünlerimiz var. Fakat bunların en temeli minik karavanımız. Bu karavan, fuarın avantajlı ürünüdür. Fuarın en düşük fiyatlı ürünlerinden birisidir. Bu karavanın 39 bin lira artı KDV standart donanım başlangıç fiyatı var. Düşük bütçeli aileler için yapılmıştır. Çok fazla ilgi gören bu minik karavana Katar ve Fransa’dan sipariş aldık. Yurtiçinden de çok talep var. İnsanlar daha çok pahalı karavanları istiyor fakat bu karavanı bütçesinden dolayı başlangıç yolu olarak seçiyor” şeklinde konuştu.

SEYAHATTE ESKİMEYEN MODA: KARAVANLAR