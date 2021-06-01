Pandemi engel olamadı: Göbeklitepe ziyaretçi akınına uğruyor

İHA - ntv.com.tr 01.06.2021 - 10:15
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe’yi ziyaret etmek için dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin akın akın geldiğini söyledi.
Beyazgül, “Urfa neden bu kadar zengin bir şehir diye soracak olursanız, çünkü tarihin başlangıç noktası Göbeklitepe burada bulunuyor. Ayrıca bu kadar farklı medeniyetti başka bir yerde, bir arada bulamazsınız. Urfa’yı anlamak için, dinlemek yetmez. Gelin Urfa’yı gezerek yaşayın” şeklinde konuştu.
Göbeklitepe’yi gezen yerli ve yabancı turistler, herkesin görmesi gerektiğini söyledi.
Yurt dışından 7 bin kilometreyi kat ederek gelen ziyaretçilerden Justin Yasa, “Ben buraya gelmeden önce baya araştırma yaptım. 7 bin kilometre öteden, yurt dışından geldim. Buranın 12 bin yıl öncesine dayanması çok önemlidir. Yurt içinden ve yurt dışından herkesin buraya gelerek bu tarihi görmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.