Pandemi engel olamadı: Göbeklitepe ziyaretçi akınına uğruyor

Beyazgül, “Urfa neden bu kadar zengin bir şehir diye soracak olursanız, çünkü tarihin başlangıç noktası Göbeklitepe burada bulunuyor. Ayrıca bu kadar farklı medeniyetti başka bir yerde, bir arada bulamazsınız. Urfa’yı anlamak için, dinlemek yetmez. Gelin Urfa’yı gezerek yaşayın” şeklinde konuştu.