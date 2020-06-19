Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler

ntv.com.tr 19.06.2020 - 09:32
Brezilya’da bulunan bir başka villa ise konuklarına terasından panoramik okyanus manzaraları ve özel plaja birkaç adımda erişim sağlıyor.
Santorini adasında bulunan Hector Cave House, adaya özgü bembeyaz evlerden biri. 250 yıl önce yamaca oyulmuş olan bu mağara ev, en başta şarap mahzeni olarak kullanılıyordu.
Hideout Bali, kendilerini denizin mavisiyle değil ormanın yeşiliyle sarmalamak isteyenlerin favorisi oldu. Aslında bu ev, sadece bu dönem değil, genel olarak da sitede en çok favorilenen 4. konaklama seçeneği.
Amerika’nın Washington eyaletinde, Columbia Nehri Kanyonu’nda bir tepeciğin altına gizli bu ev, Tolkien evreninden çıkma gibi görünüyor.
Marakeş’in mistik atmosferini yaşamayı planlayan Airbnb kullanıcıları ise bu romantik evi favori listelerine eklemiş.
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Kaynak: Brandlifemag.com