Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler

Global sağlık krizi nedeniyle bütün dünya bir süreliğine seyahat etmeyi durdursa da, seyahat hayalleri kurmaya ara vermedi. Dünyanın en çok ziyaret edilen seyahat sitelerinden Airbnb de Mart başından beri aldığı verileri topladı ve site kullanıcılarının bu dönemde en çok favorilediği, büyüleyici evleri listeledi. İşte ıssızlığın kalbindeki kulübelerden muhteşem manzaralı havuzlu villalara kadar, tüm dünyadan gezginlerin karantina sonrası tatil hayallerini süsleyen o rüya evler...

ntv.com.tr 19.06.2020 - 09:32

Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler - 1
Bali’nin kuzeyinde bulunan Villa Sanglung, büyüleyici okyanus manzarasına sahip ve etrafı tamamen doğayla çevrili. Yüksek bir konumda bulunmasıyla, terasında serin esintili, huzurlu bir tatil vaadediyor.
Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler - 2
Hemen önündeki sonsuzluk havuzu da tamamen sizin kullanımınıza açık oluyor.
Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler - 3

Brezilya’da bulunan bir başka villa ise konuklarına terasından panoramik okyanus manzaraları ve özel plaja birkaç adımda erişim sağlıyor. 

Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler - 4
Cam ve ahşabı bir araya getiren modern bir mimariye sahip olan bu ev, yüzmek, sörf yapmak, tekneyle denize açılmak gibi aktiviteleri yapmak için mükemmel. Yılın doğru bir zamanında giderseniz terastan yunusların ve balinaların geçişini bile görebilirsiniz!
Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler - 5

Santorini adasında bulunan Hector Cave House, adaya özgü bembeyaz evlerden biri. 250 yıl önce yamaca oyulmuş olan bu mağara ev, en başta şarap mahzeni olarak kullanılıyordu.

Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler - 6
Şimdiyse Yunan mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan ve özel verandasında Ege’nin masmavi görüntüzünü özel havuzunuzdan izlemenizi sağlayan rüya gibi bir tatil evi.
Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler - 7

Hideout Bali, kendilerini denizin mavisiyle değil ormanın yeşiliyle sarmalamak isteyenlerin favorisi oldu. Aslında bu ev, sadece bu dönem değil, genel olarak da sitede en çok favorilenen 4. konaklama seçeneği.

Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler - 8
Hideout'un inanılmaz güzellikteki fotoğraflarını görünce zaten bunun sebebini anlamak zor olmuyor.
Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler - 9
Doğanın kalbinde gizli, küçük bir nehrin kıyısında, tamamen size özel bir bambu evde ekolojik bir tatil için mükemmel.
Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler - 10

Amerika’nın Washington eyaletinde, Columbia Nehri Kanyonu’nda bir tepeciğin altına gizli bu ev, Tolkien evreninden çıkma gibi görünüyor. 

Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler - 11
Tıpkı bir hobbit evine benzeyen bu masalsı evin elbette yuvarlak bir kapısı bulunuyor. Evin içindeki her detay da size kendinizi bir masalın içinde hissettirmek üzere tasarlanmış.
Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler - 12

Marakeş’in mistik atmosferini yaşamayı planlayan Airbnb kullanıcıları ise bu romantik evi favori listelerine eklemiş.

Pandemi sonrası tatil hayallerini süsleyen rüya evler - 13

Otantik Fas mimarisinden izler taşıyan avlusu ve avlusundaki havuzuyla romantizmin doruklarında…

Kaynak: Brandlifemag.com

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