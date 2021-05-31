Pandemi tatil alışkanlıklarımızı da değiştirdi: Vatandaşların yarısı tatil planlamıyor

Tatil yapacak olanların, temmuz ayında Ege ve Akdeniz bölgesinde nüfus yoğunluğunun az olduğu beldelere gitmeyi planladığı, ancak yüzde 37,3’ünün otelleri tercih etmesi dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 24,3’ü tatil köylerine, yüzde 20,4’ü kiralık ev veya villalara, yüzde 19,5’i pansiyonlara ve yüzde 13,3’ünün ise pandemi döneminde ilgi gören bungalov ve kamp alanlarına yöneldiği de anket sonuçlarında yer aldı.

İstanbul Kent Üniversitesi Uluslarası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz ve Birun Kümbet Dağ Evi Operasyon Sorumlusu Orhan Kılınç da konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.