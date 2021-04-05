Pandemi tatil anlayışını değiştirdi: İzole tatilin gözdesi lüks tekneler

Rezervasyon sorumlusu Karatepe, insanların tekne tatilleri için ayrıca "Özellikle Ukrayna'dan gelen misafirlerimiz ile serüvenimiz Mayıs ayı ile başlıyor. Ekim sonu hatta kasım aylarında da devam ediyor. Kasım sonuna kadar turlarımız oldu yani önceki yıllara nazaran daha yoğun bir şekilde geçmeye başladı. Yani insanlar şunu dediler, kış gelmeden yapabildiğimiz kadar tatil yapalım enerjimizi depolayalım, 'bizi nasıl süreç bekliyor bilmiyoruz' dediler" diye konuştu.

Karatepe, pandemi ile konfora alışkın olan insanların teknelerde de otellerde aradıkları lüksü istediklerini, teknenin teknolojik açıdan donanımlı olmasını, özel aşçı, özel servis elemanı taleplerinde de artış yaşandığını ifade etti.