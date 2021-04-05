Pandemi tatil anlayışını değiştirdi: İzole tatilin gözdesi lüks tekneler

İHA 05.04.2021 - 12:59
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'nın Marmaris ilçesinin dünyaca ünlü koyları, milyonluk yatları bu sezon da ağırlayacak. Marmaris'te yeni sezon öncesi pandemi dolayısıyla izole bir tatil yapmak isteyenler lüks teknelere ilgi gösterdi.
Dünyanın en güzel koylarına sahip Türkiye’nin gözde turistik ilçesi Marmaris’te özel yat tekne kiralama firmaları Covid-19 salgınına karşı hazırlıklarını tamamlıyor. Rezervasyonların şimdiden dolduğunu, Mayıs ve Haziran aylarında boş tekne kalmadığını belirten firma yetkilileri Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 80 doluluk oranına ulaştıklarını bildirdi.
Sadece kiralama değil ikinci el tekne satışlarının da arttığını söyleyen yetkililer tatil anlayışının artık daha sakin daha özgür hale geldiğini vurguladı. Corona virüs (Covid-19) sebebi ile pandemi sürecinin devam etmesinden dolayı yatlara olan tercihi arttırdı. Beş yıldızlı otel konforunda tatil yapmak ve izole bir şekilde tatil yapmak isteyenler haftalık 14 bin ve 150 bin lira arasında değişen fiyatları ödemesi gerekiyor.
Marmaris bölgesinde tekne kiralama ve satış yapan bir firmanın rezervasyon sorumlusu Çağla Karatepe "Pandemi bizim sektörümüzü olumsuz etkilemedi diyebiliriz. Rusya ve Ukrayna’dan gelen müşterilerimiz Mayıs ayında başlıyor, Kasım sonuna kadar devam ediyor. Türkler biraz daha senaryoyu görmek için beklediklerinden tatil planları Temmuz, Ağustosu bulabiliyor. Geçtiğimiz yıl da böyle oldu, bu sezon da böyle olacak gibi görünüyor" dedi.
Rezervasyon sorumlusu Karatepe, insanların tekne tatilleri için ayrıca "Özellikle Ukrayna'dan gelen misafirlerimiz ile serüvenimiz Mayıs ayı ile başlıyor. Ekim sonu hatta kasım aylarında da devam ediyor. Kasım sonuna kadar turlarımız oldu yani önceki yıllara nazaran daha yoğun bir şekilde geçmeye başladı. Yani insanlar şunu dediler, kış gelmeden yapabildiğimiz kadar tatil yapalım enerjimizi depolayalım, 'bizi nasıl süreç bekliyor bilmiyoruz' dediler" diye konuştu.
Karatepe, pandemi ile konfora alışkın olan insanların teknelerde de otellerde aradıkları lüksü istediklerini, teknenin teknolojik açıdan donanımlı olmasını, özel aşçı, özel servis elemanı taleplerinde de artış yaşandığını ifade etti.