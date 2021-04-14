Pandemide evde kalan doğa tatiline yöneliyor

DHA 14.04.2021 - 10:43
Turizm işletmesi yöneticisi Amaç Ekşi, pandemi sürecinde bir yılı geride bıraktıklarını, bugüne kadar kontrollü olarak hizmet verdiklerini söyledi.
Kış döneminde ağırlıklı iç pazardan turistleri ağırladıklarını söyleyen Ekşi, “Bunun yan sıra bölgemizde yeni yeni başlayan kış turizminde Ukrayna ve Rusya’dan profesyonel kayaksever misafirlerimizi ağırladık. Şu an yerli ve az da olsa Orta Doğu’dan gelen misafirler var. Pandemi olmasaydı yaz dönemi bağlantılarımızı bitirmiştik, fakat maalesef şu an önümüzü net olarak göremiyoruz. Ancak geçen yıldan daha iyi bir sezon bekliyoruz” dedi.