Pandemide güvenli tatil isteyenlerin tercihi kamp turizmi

İHA 29.09.2021 - 17:50
Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi sonrası ortaya çıkan "yeni turizm" anlayışı doğrultusunda Sevgi Plajı'nda açılan 'Ada Camping' isimli kamp ve karavan alanı tatilci akınına uğradı.
Açıldığı günden itibaren doğaseverlerin adresi haline gelen Ada Camping, Haziran-Eylül aylarını kapsayan dönemde 8 bin kişiyi ağırladı.
Doğa ile iç içe güvenli bir ortamda tatil yapmak isteyenlerin yeni adresi olan Ada Camping, 1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminde tatil için Kuşadası’na gelenlerin gözdesi oldu.
90 standart çadır, 15 glamping çadır ve 25 karavanı aynı anda ağırlama kapasitesine sahip olan Ada Camping'de misafirler, isterlerse kendi karavan ve çadırlarında da kalabiliyor.
Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’ndaki 25 dönümlük araziye kurulan kamp alanı içerisinde sosyal etkinlik alanları, restoran, kafe ve market bulunuyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde hayata geçirilen kamp alanı, ziyaretçilerine aynı zamanda deniz, kum ve güneşin keyfinin çıkarma imkânı sunuyor.
Balıkesir’den tatil yapmak için Kuşadası’na geldiklerini belirten Cengiz Yılmaz (65), “İnternette buranın tanıtımına rastlayınca gelip görmek istedik. Burada harika bir kamp ortamı oluşmuş. Çevre gayet temiz. Harika bir denize sahip. Aradığımız her şeyi market kısmında bulabiliyoruz. Eşimle birlikte çok keyifli bir tatil geçiriyoruz” dedi.