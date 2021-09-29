Pandemide güvenli tatil isteyenlerin tercihi kamp turizmi

Doğa ile iç içe güvenli bir ortamda tatil yapmak isteyenlerin yeni adresi olan Ada Camping, 1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminde tatil için Kuşadası’na gelenlerin gözdesi oldu.

90 standart çadır, 15 glamping çadır ve 25 karavanı aynı anda ağırlama kapasitesine sahip olan Ada Camping'de misafirler, isterlerse kendi karavan ve çadırlarında da kalabiliyor.