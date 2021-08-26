Pandemide kamp ve karavan tatili tercihi ön sıralara yükseldi (TÜRSAB araştırması)

221 BİN KİŞİ KAMP TATİLİ YAPTI

Geçen yıl Türkiye'de kamp alanlarında konaklama yapılan geceleme sayısı yerli ve yabancı turist olmak üzere 221 bin 807 olarak açıklanırken, 27 Avrupa Birliği ülkesinde 2019 yılında bu sayının 362 milyon olduğu belirtildi.

Potansiyel çadır ve kamp kullanıcılarının, mevcut kullanıcılara göre daha yüksek oranda 'doğa' seyahatlerini tercih ettiğine işaret edilen araştırmada, tatil alışkanlıklarına ilişkin de şu veriler ortaya çıktı.