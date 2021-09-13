Pandemide talep patladı: Arazi araçları karavana dönüştü

Binek araçlarla yaylalara gidemeyenlerin tercihi olan arazi araçlarını karavana dönüştürme hikayesinde küçük kızının büyük etkisi olduğunu belirten Badur, “Çocukluğum babamın iş yerinde sanayi çarşısında geçti. Oradan bu işleri öğrendik. Bizim ustamız babamız. Daha sonra bu iş bizde merak haline geldi. Uzun yıllar avcılık yaptım. Bu araçların doğada ne hitap ettiğini ne istediğini çok iyi bilerek bu işe başladım. Arazi araçlarının karavana dönüştürme fikri kızım Yaren’den geldi.

Daha önce 5 kapı dediğimiz araçlar ile araziye gidiyorduk. Bana bir gün babacım bunlarda tuvalet yok su yok. Biraz daha konfor istedi. Daha sonra ben arkamda gördüğünüz aracı 2.5 sene önce aldım. Onun için bunu yapmaya başladım. Kızım Yaren için güzel bir şey yapmaya çalıştım. Adı da zaten Yaren'in karavanı olarak kaldı” dedi.