Pandemide talep patladı: Arazi araçları karavana dönüştü

Corona virüs salgını süresince kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenlerin karavanlara olan ilgisini gören Düzce'deki bir imalatçı 4x4 arazi araçlarını karavana dönüştürüyor. Binek araçlarla yaylalara çıkamayan doğa tutkunları, aldıkları karavanlar ile tüm arazi koşullarında seyahat edebilmenin tadını çıkarıyor.

İHA 13.09.2021 - 11:40

Pandemide talep patladı: Arazi araçları karavana dönüştü - 1

Corona virüs salgını sonrasında vatandaşlar tatillerini doğada yapmaya başladı. Özellikle karavana olan talep ciddi oranda arttı. Düzce’de arazi araçlarını karavan olarak dönüştüren imalatçı Kadir Badur da, taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Pandemide talep patladı: Arazi araçları karavana dönüştü - 2

Binek araçlarla yaylalara gidemeyenlerin tercihi olan arazi araçlarını karavana dönüştürme hikayesinde küçük kızının büyük etkisi olduğunu belirten Badur, “Çocukluğum babamın iş yerinde sanayi çarşısında geçti. Oradan bu işleri öğrendik. Bizim ustamız babamız. Daha sonra bu iş bizde merak haline geldi. Uzun yıllar avcılık yaptım. Bu araçların doğada ne hitap ettiğini ne istediğini çok iyi bilerek bu işe başladım. Arazi araçlarının karavana dönüştürme fikri kızım Yaren’den geldi.

 Daha önce 5 kapı dediğimiz araçlar ile araziye gidiyorduk. Bana bir gün babacım bunlarda tuvalet yok su yok. Biraz daha konfor istedi. Daha sonra ben arkamda gördüğünüz aracı 2.5 sene önce aldım. Onun için bunu yapmaya başladım. Kızım Yaren için güzel bir şey yapmaya çalıştım. Adı da zaten Yaren'in karavanı olarak kaldı” dedi.

Pandemide talep patladı: Arazi araçları karavana dönüştü - 3

"SİZ NEREYİ HAYAL EDİYORSANIZ, ORASI SİZİN EVİNİZ OLUYOR"

Arazi aracı ile her yere gidilebildiğini belirten ve içerisinde bir evde olması gereken birçok şeyin olduğunu belirten Badur, “İçine kasetli tuvalet, iki tane lavabo, buzdolabı, güneş paneli, 2+2 4 kişilik yatak kapasitesi, kliması, ısıtıcısı var bütün konfor var.

Birde bu araçlarda şöyle bir şey var. Diğer arazi araçları gibi çekme karavanlar gibi değil. Bunda komşuluk yok. Siz nereyi hayal ediyorsanız evinizi oraya götürüyorsunuz. Ben kendi hayallerimden yola çıkarak açıkçası bu işe başladım. Diğer arazi araçlarından farklı bir konumda olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Pandemide talep patladı: Arazi araçları karavana dönüştü - 4
Corona virüs salgını sonrasında vatandaşların karavana olan ilgisinin arttığını belirten Badur, “Pandemide insanlarda ister istemez bir sosyal mesafe olayı oldu. İnsanlar doğada daha özgür, daha rahat yaşama koşullarına sahip olmak istediler. Bu düşünce akımı da insanları karavana itti. Ben doğayı çok seviyorum. Çok sevdiğim için böyle bir uygulama yaptım. Başka isteyenler oldu. Bu şekilde birbirini sürükledi ve şu anda araçları yapmaya devam ediyoruz. 7 tane aracımız var" dedi.
Pandemide talep patladı: Arazi araçları karavana dönüştü - 5

"FİYATLARI 350 İLA 659 BİN LİRA ARASINDA"

Arazi araçlarına uyarladığı karavanın içeriğine göre fiyatları değişebildiğini belirten imalatçı Badur, “Bu araçların fiyatları 350 ila 650 bin lira aralığında değişiyor. Kim ne isterse ona göre amaca göre oluyor. Kimi avda kullanmak istiyor, içine köpek koymak istiyorum diyor. Ben ailem ile birlikte yaşamak istiyorum diyenler oluyor. 2 kişi kalmak isteyen var 4 kişi kalmak isteyen var. Onlar nasıl isterlerse biz bu araçları onlara göre dizayn ediyoruz.

Bu araçlar binek araçlar gibi değil. Dört çeker dediğimiz araçlar. Fakat bu araçlarda şöyle bir durum var. Dört tane dört çeker modu var. Çok güçlü araçlar. Binek araçlar ile gidemeyecek olduğunuz doğanın içerisinde olan yaylalara mesire alanlarına her yere gidebilirsiniz. İstediğiniz yere gider. Kısacası nerede konaklamak istiyorsanız oraya giderek konaklayabilirsiniz” diye konuştu.

Pandemide talep patladı: Arazi araçları karavana dönüştü - 6
Pandemide talep patladı: Arazi araçları karavana dönüştü - 7
Pandemide talep patladı: Arazi araçları karavana dönüştü - 8
Pandemide talep patladı: Arazi araçları karavana dönüştü - 9

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