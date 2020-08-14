Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor

DHA 14.08.2020 - 10:13
Rize'de Kavrun Yaylası son dönemde turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı yaylaya gelen turistler, doğanın keyfini sürüyor. Yayla, pandemi sürecinde kentin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin de adresi oluyor.
Doğal yaşantısı ve yeşil manzarası ile ziyaretçilerinin ilgi odağı olan yaylaya gelenler, türküler söyleyip, horon oynayarak eğleniyor. Gelen turistler de atma türküleri dinlerken bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.