Pandeminden yorulanlar ve kısa bir mola vermek isteyenler için Covid-19'un hüküm sürmediği 6 ada ülkesi

ANGUİLLA

Küçük Karayip adası Anguilla Kasım ayında uluslararası ziyaretçilere açılmış olsa da, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre bugüne kadar yalnızca 18 Covid-19 vakası kaydetti. İngiltere ve ABD Virjin Adaları'nın doğusunda yer alan İngiliz Denizaşırı Bölgesi'ne seyahat edenlerin varıştan önce corona virüs testinde negatif çıktığını belgelemesi gerekiyor. Ayrıca inişten sonra 10 veya 14 gün (gezginlerin nereden ziyaret ettiğine bağlı olarak) boyunca aynı kentte kalması gerekiyor. Anguilla Turizm Bakanlığı’nın web sitesine göre, bu süresinde gezginler otel ve villalarda kalabilir ve restoranlarda yemek yiyebilirler. Ayrıca, golf oynayabilir, tüplü dalış yapabilir ve açık deniz gezileri yapabilirler.

Aguillaya girşi yapabilmek için, kişi başı yaklaşık 250 dolar 8yaklaşık bin 860 dolar) karşılığında “kısa süreli” (üç aydan az) bir konaklama vizesi alınabilir. Uzaktan çalışanlar, öğrenciler ve aileler, ülkeye ayrı ayrı bir "dijital göçebe" programı kapsamında başvurabilirler.

Aşılama oranı: 26 Şubat itibariyle nüfusun 26'sı en az bir doz aşı yapıldı.

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