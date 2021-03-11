Pandeminden yorulanlar ve kısa bir mola vermek isteyenler için Covid-19'un hüküm sürmediği 6 ada ülkesi

ntv.com.tr 11.03.2021 - 11:21 | Son Güncelleme : 11.03.2021 - 11:40
Küçük Karayip adası Anguilla Kasım ayında uluslararası ziyaretçilere açılmış olsa da, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre bugüne kadar yalnızca 18 Covid-19 vakası kaydetti. İngiltere ve ABD Virjin Adaları'nın doğusunda yer alan İngiliz Denizaşırı Bölgesi'ne seyahat edenlerin varıştan önce corona virüs testinde negatif çıktığını belgelemesi gerekiyor. Ayrıca inişten sonra 10 veya 14 gün (gezginlerin nereden ziyaret ettiğine bağlı olarak) boyunca aynı kentte kalması gerekiyor. Anguilla Turizm Bakanlığı’nın web sitesine göre, bu süresinde gezginler otel ve villalarda kalabilir ve restoranlarda yemek yiyebilirler. Ayrıca, golf oynayabilir, tüplü dalış yapabilir ve açık deniz gezileri yapabilirler.
Aguillaya girşi yapabilmek için, kişi başı yaklaşık 250 dolar 8yaklaşık bin 860 dolar) karşılığında “kısa süreli” (üç aydan az) bir konaklama vizesi alınabilir. Uzaktan çalışanlar, öğrenciler ve aileler, ülkeye ayrı ayrı bir "dijital göçebe" programı kapsamında başvurabilirler.
Aşılama oranı: 26 Şubat itibariyle nüfusun 26'sı en az bir doz aşı yapıldı.
250 kilometrekarelik ada ülkesi Saint Kitts ve Nevis, pandeminin başlamasından bu yana 41 Covid-19 vakası bildirdi. İkili ada ülkesi, dört aydan daha uzun bir süre önce sınırlarını yeniden açtı, ancak ada dışından gelenlerin çocuklar ve aşılanmış kişiler de dahil olmak üzere Covid-19 için negatif test etmeleri gerekiyor.
Bu kapsamda ülkeye girişi yapmadan 48 ila 72 saat önce "ISO / IEC 17025 standardına sahip laboratuvarlarda alınan" nazofaringeal RT-PCR (ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu) testi yaptırılması ve nahatid olması gerekiyor. Uçakla gelen yolcuların, seyahatlerinin ilk haftasında otellerinde kalmaları gerekiyor, ancak diğer konuklarla etkileşime girmelerine ve oteldeki etkinliklerden yararlanmalarına izin veriliyor.
Sekizinci günde de corona virüs testinden negatif sonuç alanlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Brimstone Hill Kalesi ve başkent Basseterre'deki tarihi yerler dahil olmak üzere adanın etrafında dolaşarak gezebiliyor.
Adada 14 günden sonra da negatif test yapan konuklar, yaklaşık 53 bin sakini olan yerel halka özgürce karşışabiliyor.
Aşılama oranı: 10 Mart itibarıyla nüfusun yaklaşık yüzde 10'u aşılandı.
Hong Kong gibi, MaKao da Çin'in özel bir idari bölgesidir. Büyük ölçüde yalnızca Çin, Hong Kong ve Tayvan'da yaşayanlara açık olmasına rağmen, hala dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini temsil etmektedir. Karantina süreleri sıfırdan (Çin'in çoğu bölgesinden gelen yolcular için) 21 güne (Hong Kong'dan gelen yolcular için) arasında değişir. Geçen ay Makao, Çinli gezginlerin artık bölgedel, kumarhanelere girmek için negatif test sonuçlarına ihtiyaç duymayacağını duyurduğunda kumarhane hisseleri yükseldi. (yine de Makao'ya girmek için negatif testlere sahip olmaları gerekiyor).
Yaklaşık 650 bin kişiye ev sahipliği yapan Makao'nun nüfusu, bu listedeki diğer yerlerden çok daha fazla. Bugüne kadar 48 Covid-19 vakası doğrulandı, ancak Çin, resmi kayıtlardan asemptomatik pozitif vakaları hariç tutarak corona virüs vakalarını çoğu ülkeden farklı sayıyor.
Aşılama durumu: Yerel raporlara göre, Şubat ayında nüfusun büyük bir çoğunluğu Sinophamr aşısıyla aşılandı.
Yaklaşık 112 bin nüfusu olan Grenada, toplamda 148 corona virüs vakasını doğruladı.
İşleri basit tutmayı sevenleri Grenada'yı tercih edeceklerdir, çünkü ülkeye giriş yapmadan önce negatif corona virüs testi gerekmiyor. Ancak, yolcuların geldikten sonra, beşinci günde karantinaya almaları ve sonuçları yaklaşık iki gün sonra s bir PCR testinden geçmeleri gerekiyor. Ardından ziyaretçiler otellerinden ayrılabilir. Taksiler, dalış şirketleri ve cam tabanlı tekneler dahil olmak üzere sertifikalı turizm hizmetlerinden yararlanabilirler.
Aşılama oranı: Nüfusun yüzde 1’inden daha azı 16 Şubat itibarıyla en az bir doz aşı oldu.
Grenada'dan 40 bin daha az nüfusa sahip olmasına rağmen, Dominika toplamda 151 vaka daha kaydetti.
Ağustos ayında turistlere yeniden açıldıktan sonra, ada ülkesi, geçen Ekim ayında gezginlerin sertifikalı konaklama birimlerinde kalmalarına ve ülkeye giriş yapmaarının ardından ilk 7 gün boyunca bazı yerlerde dolşamalarına olanak tanıyan "Doğada Güvenli" adlı bir program başlattı.
Aşılama oranı: 1 Mart itibarıyla nüfusun 10'u en az bir doz aşı oldu.
30 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Britanya Virgin Adaları, 1 Aralık'ta yeniden açıldı ve yolcuların varışta test etmelerini, bir izleme uygulaması indirmelerini (veya bir bileklik izleme cihazı takmalarını) ve otel veya villalarında dört gün boyunca karantina almalarını şart koşuyor. Turistler bu dönemde adanın etrafında hareket edemiyorlar.
Seyahatinin dördüncü gününde bir PCR testinden geçen beş yaşında veya daha büyük herkes, daha sonra Britanya Virjin Adaları’nda dolaşmakta özgür.
Gezginler ayrıca, Tortola, Virgin Gorda, Jost Van Dyke ve Anegada'daki yerlerin bir listesini ve Richard Branson’un lüks özel adası Necker Island'ı içeren "onaylı konaklama yerlerinde" kalmaları gerekiyor.
Aşılama oranı: Hükümetin basın açıklamasına göre 5 Mart itibarıyla nüfusun yüzde 13'ü aşılandı.