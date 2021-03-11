Pandeminden yorulanlar ve kısa bir mola vermek isteyenler için Covid-19'un hüküm sürmediği 6 ada ülkesi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi küresel olarak hem turizm ve seyahat sektörü, hem de gezginler için zorlu bir sürece neden oldu. Fakat, dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmalarının başlamasıyla kısıtlı da olsa bir normalleşme sürecine giriliyor. Üstelik dünyadaki altı ada ülkesi, sahip olduğu az sayıda corona virüs vakaları ve olağanüstü doğa güzellikleri ile oldukça güvenli bir tatil sunuyor. İşte pandemi sürecinden yorulanlar ve kısa bir mola vermek isteyenler için Covid-19’un hüküm sürmediği 6 güvenli ada ülkesi: Anguilla, Saint Kitts ve Nevis, Makao, Grenada, Dominika ve Britanya Virjin Adaları...

ntv.com.tr 11.03.2021 - 11:21 | Son Güncelleme : 11.03.2021 - 11:40

Pandeminden yorulanlar ve kısa bir mola vermek isteyenler için Covid-19'un hüküm sürmediği 6 ada ülkesi - 1

ANGUİLLA

Küçük Karayip adası Anguilla Kasım ayında uluslararası ziyaretçilere açılmış olsa da, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre bugüne kadar yalnızca 18 Covid-19 vakası kaydetti. İngiltere ve ABD Virjin Adaları'nın doğusunda yer alan İngiliz Denizaşırı Bölgesi'ne seyahat edenlerin  varıştan önce corona virüs testinde  negatif çıktığını belgelemesi gerekiyor. Ayrıca  inişten sonra 10 veya 14 gün (gezginlerin nereden ziyaret ettiğine bağlı olarak) boyunca aynı kentte kalması gerekiyor. Anguilla Turizm Bakanlığı’nın  web sitesine göre, bu süresinde gezginler otel ve villalarda kalabilir ve restoranlarda yemek yiyebilirler. Ayrıca, golf oynayabilir, tüplü dalış yapabilir ve açık deniz gezileri yapabilirler.

Aguillaya girşi yapabilmek için, kişi başı yaklaşık 250 dolar 8yaklaşık bin 860 dolar) karşılığında “kısa süreli” (üç aydan az) bir konaklama vizesi alınabilir. Uzaktan çalışanlar, öğrenciler ve aileler, ülkeye ayrı  ayrı bir "dijital göçebe" programı kapsamında başvurabilirler.

Aşılama oranı: 26 Şubat itibariyle nüfusun 26'sı en az bir doz aşı yapıldı.

VİZESİZ ZİYARET EDEBİLECEĞİNİZ ÜLKELER

Pandeminden yorulanlar ve kısa bir mola vermek isteyenler için Covid-19'un hüküm sürmediği 6 ada ülkesi - 2

SAİNT KİTTS VE NEVİS

250 kilometrekarelik ada ülkesi Saint Kitts ve Nevis, pandeminin başlamasından bu yana 41 Covid-19 vakası bildirdi. İkili ada ülkesi, dört aydan daha uzun bir süre önce sınırlarını yeniden açtı, ancak ada dışından gelenlerin  çocuklar ve aşılanmış kişiler de dahil olmak üzere Covid-19 için  negatif test etmeleri gerekiyor.

Bu kapsamda ülkeye girişi yapmadan 48 ila 72 saat önce "ISO / IEC 17025 standardına sahip laboratuvarlarda alınan" nazofaringeal RT-PCR (ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu) testi yaptırılması ve nahatid olması gerekiyor. Uçakla gelen yolcuların, seyahatlerinin ilk haftasında otellerinde kalmaları gerekiyor, ancak diğer konuklarla etkileşime girmelerine ve oteldeki etkinliklerden yararlanmalarına izin veriliyor. 

Sekizinci günde de corona virüs testinden negatif sonuç alanlar,  UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Brimstone Hill Kalesi ve başkent Basseterre'deki tarihi yerler dahil olmak üzere adanın etrafında dolaşarak gezebiliyor. 

Adada 14 günden sonra da  negatif test yapan konuklar, yaklaşık 53 bin  sakini olan yerel halka özgürce karşışabiliyor.

Aşılama oranı: 10 Mart itibarıyla nüfusun yaklaşık yüzde  10'u aşılandı.

Pandeminden yorulanlar ve kısa bir mola vermek isteyenler için Covid-19'un hüküm sürmediği 6 ada ülkesi - 3

MAKAO

Hong Kong gibi, MaKao da Çin'in özel bir idari bölgesidir. Büyük ölçüde yalnızca Çin, Hong Kong ve Tayvan'da yaşayanlara açık olmasına rağmen, hala dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini temsil etmektedir. Karantina süreleri sıfırdan (Çin'in çoğu bölgesinden gelen yolcular için) 21 güne (Hong Kong'dan gelen yolcular için) arasında değişir. Geçen ay Makao, Çinli gezginlerin artık bölgedel,  kumarhanelere girmek için negatif test sonuçlarına ihtiyaç duymayacağını duyurduğunda kumarhane hisseleri yükseldi. (yine de Makao'ya girmek için negatif testlere sahip olmaları gerekiyor).

Yaklaşık 650 bin kişiye ev sahipliği yapan Makao'nun nüfusu, bu listedeki diğer yerlerden çok daha fazla.  Bugüne kadar 48 Covid-19 vakası doğrulandı, ancak Çin, resmi kayıtlardan asemptomatik pozitif vakaları hariç tutarak corona virüs vakalarını çoğu ülkeden farklı sayıyor.

Aşılama durumu: Yerel raporlara göre, Şubat ayında nüfusun büyük bir çoğunluğu Sinophamr aşısıyla aşılandı.

Pandeminden yorulanlar ve kısa bir mola vermek isteyenler için Covid-19'un hüküm sürmediği 6 ada ülkesi - 4

GRENADA

Yaklaşık 112 bin nüfusu olan  Grenada, toplamda 148 corona virüs vakasını doğruladı.

İşleri basit tutmayı sevenleri Grenada'yı tercih edeceklerdir, çünkü ülkeye giriş yapmadan önce negatif corona virüs testi gerekmiyor. Ancak, yolcuların geldikten sonra, beşinci günde karantinaya almaları ve sonuçları yaklaşık iki gün sonra s bir PCR testinden geçmeleri gerekiyor. Ardından  ziyaretçiler otellerinden ayrılabilir. Taksiler, dalış şirketleri ve cam tabanlı tekneler dahil olmak üzere sertifikalı turizm hizmetlerinden yararlanabilirler.

Aşılama oranı: Nüfusun yüzde 1’inden daha azı  16 Şubat itibarıyla en az bir doz aşı oldu.

Pandeminden yorulanlar ve kısa bir mola vermek isteyenler için Covid-19'un hüküm sürmediği 6 ada ülkesi - 5

DOMİNİKA

Grenada'dan 40 bin daha az nüfusa sahip olmasına rağmen, Dominika toplamda 151 vaka daha kaydetti.

Ağustos ayında turistlere yeniden açıldıktan sonra, ada ülkesi, geçen Ekim ayında gezginlerin sertifikalı konaklama birimlerinde kalmalarına ve ülkeye giriş yapmaarının ardından ilk 7 gün boyunca bazı yerlerde dolşamalarına olanak tanıyan "Doğada Güvenli" adlı bir program başlattı. 

Aşılama oranı: 1 Mart itibarıyla nüfusun  10'u en az bir doz aşı oldu.

Pandeminden yorulanlar ve kısa bir mola vermek isteyenler için Covid-19'un hüküm sürmediği 6 ada ülkesi - 6

BRİTANYA VİRJİN ADALARI

30 bin  kişilik bir nüfusa sahip olan Britanya Virgin Adaları, 1 Aralık'ta yeniden açıldı ve yolcuların varışta test etmelerini, bir izleme uygulaması indirmelerini (veya bir bileklik izleme cihazı takmalarını) ve otel veya villalarında dört gün boyunca karantina almalarını şart koşuyor. Turistler bu dönemde adanın etrafında hareket edemiyorlar.

Seyahatinin dördüncü gününde bir PCR testinden geçen beş yaşında veya daha büyük herkes, daha sonra Britanya Virjin Adaları’nda dolaşmakta özgür.

Gezginler ayrıca, Tortola, Virgin Gorda, Jost Van Dyke ve Anegada'daki yerlerin bir listesini ve Richard Branson’un lüks özel adası Necker Island'ı içeren "onaylı konaklama yerlerinde" kalmaları gerekiyor.

Aşılama oranı: Hükümetin basın açıklamasına göre 5 Mart itibarıyla nüfusun yüzde 13'ü aşılandı.

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