Paraşüte bağladığı motosikletle Pamukkale travertenlerinin üstünde uçuş yaptı

Herkesin hayatında bir kez bile olsa Pamukkale'yi görmesi gerektiğini, özellikle yamaç paraşütünden görülen manzaranın muhteşem olduğunu kaydeden Kaval, "Havada kendimi kuşlar gibi özgür ve huzurlu hissediyorum. İlk başta ailem çok kızıyordu. 'Uçup ne yapacaksın, paraşüt işini bırak' diyorlardı. Ama bugüne kadar hep hayallerimin peşinde koştum. Yamaç paraşütünü de hiç bırakmadım. En sonunda başardığımı görünce herkes anladı" dedi.