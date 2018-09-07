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Paris'in öteki yüzü

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Praglı David Tesinsky bağımsız çalışan bir fotoğrafçı. Sosyal belgesel fotoğrafçılığında genel olarak kent kültürlerini, alt kültürleri, sokak hikayelerini, insanların hikayelerini fotoğraflıyor. 'Paris'in öteki yüzü' fotoğraf serisinde, Paris'in sadece Eyfel Kulesi'nden aşağıya doğru baktığınızda gördüğünüz sahte romantizmden ibaret olmadığını, şehrin farklı yüzünü gösteriyor. Yaşam portalı Bored Panda'nın derlemesiyle 'Paris'in öteki yüzü' fotoğraf serisi...

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    paris, paris fotoğraflar, paris gezi, paris sokakları, paris fotoğrafları, paris sokak fotoğrafları
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