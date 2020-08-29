Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak

Diyarbakır'da yaşayan 28 yaşındaki Sadık Başaran, "Yolculuğum sırasında misafir etmek ve yemek ısmarlamak isteyen insanlar oldu. Otelde konaklamam konusunda yardımcı olmak isteyenler bile çıktı" dedi.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.08.2020 - 14:21

Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 1

Diyarbakır'da yaşayan ve aşçılık yaparak geçimini sağlayan 28 yaşındaki Sadık Başaran, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iş yerinin kısıtlama gereği kapatılmasının ardından işsiz kalınca Türkiye'yi bisikletle gezmeye karar verdi.

Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 2

5 Haziran'da bisikletiyle yola çıkan ve Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Bursa güzergahını takip ederek İstanbul'a ulaşan Başaran, daha sonra Karadeniz Bölgesi'nden Diyarbakır'a döndü.

Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 3

Arkadaşlarının dalga geçtiği ve imkansız gibi gördüğü bisiklet turunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Başaran'ın şimdiki hedefi ise bisikletiyle dünyayı gezmek.

Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 4

Bisikletinin bakımını da kendisi yapan Başaran, pandemi sürecinde işsiz kaldığı için bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 5

Cebindeki son parayla bisiklet aldığını anlatan Başaran, şöyle devam etti:

"Önce Diyarbakır'dan Bursa'ya bisikletimle gitmeyi düşünüyordum. Arkadaşlarım dalga geçince ben de hırs yaptım. Sonra yola çıkarak Bursa'ya yetiştim. Buraya kadar gelmişken İstanbul'a gitmeye karar verdim. 

Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 6
Hayatımda hiç Karadeniz Bölgesi'ni görmemiştim. Oraya geçmeye karar verdim. Samsun hayatımda gördüğüm en güzel şehirlerden biriydi. Tekrar bisikletimle Diyarbakır'a döndüm"
Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 7

"MÜKEMMEL ANILAR BİRİKTİRDİM"

Bisikletiyle 59 günde 29 şehir gezdiğini aktaran Başaran, 5 bin kilometrelik yolda pedal çevirdiğini kaydetti.

"İlk yola çıktığım zaman imkansız gibi görünüyordu" diyen Başaran, gezdiği zaman çok iyi insanlara denk geldiğini anlattı.

Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 8

Başaran, "Yolculuğum sırasında misafir etmek ve yemek ısmarlamak isteyen insanlar oldu. Otelde konaklamam konusunda yardımcı olmak isteyenler bile çıktı. Yolda bana eşlik eden bazı kişiler de oldu" dedi.

Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 9

HEDEFİ BİSİKLETİYLE DÜNYAYI GEZMEK

Diyarbakır'da bisiklet kulübü açmak istediğini ifade eden Başaran, şunları kaydetti:

"Hayalperest insanlar vardır, benim gibi imkansız gibi görünenleri başarmak isteyen insanları bir araya toplamak isterdim. 28 yaşındayım ve hayatımın en güzel anlarını yolda geçirdiğim 59 günde yaşadım. Çünkü mükemmel anılar biriktirdim. 

Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 10
Heyecandan kafam çok dolu görünüyor. Sabaha kadar yaşadıklarımı anlatabilirim. Büyük turlara katılmak isterim. Hayalim bisikletimle dünyayı turlayıp Amerika'ya gitmek"
Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 11
Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 12
Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 13
Pedal çevirerek 59 günde 29 il dolaştı, hedefi ise dünya turu yapmak - 14

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER