Pembe bir düş şehri: Tokyo (Tokyo gezilecek yerler)

Nisan ise hem Tokyo hem de tüm Japonya için çok özel bir ay çünkü sakura yani kiraz ağaçları Mart sonundan itibaren çiçek açarak tüm ülkeyi pembe bir bulut gibi kaplıyor.

Sakuraların Japon kültüründe önemli bir yeri var, bu çiçekler adına festivaller düzenleniyor, turistler birkaç hafta kalan bu güzel çiçekleri görmek için Japonya’ya geliyor.