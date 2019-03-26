Permakültür çiftliği için karavanla 8 ülkeyi aştılar

Bu sayede etiğini, nedenlerini, nasıllarını herkese aktarma şansımız olacak. Dünyada biraz sorumluluk hisseden ve 'Ben de bir şeyler yapabilirim' diye düşünen insanlar, çiftliğimizi tercih ediyor. Yaz sezonunu şimdiden doldurduk. Bu talep benim de şevkimi arttırıyor. Herkes doğallığın ve mutluluğun peşinde"