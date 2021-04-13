'Peygamberler şehri' Şanlıurfa ziyaretçilerini corona virüs tedbirleriyle ağırlayacak

"CAMİYE GELİRKEN SECCADENİZİ VE KUR'AN-I KERİM'LERİNİZİ GETİRİN"

İl Müftüsü Mehmet Taştan, ramazan ayıyla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Bu sene salgından dolayı hareket alanlarının biraz sınırlı olduğunu ama buna rağmen ramazanı güzel geçirmenin gayreti içinde olacaklarını ifade eden Taştan, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'daki 2 bin 100 camimizde tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilirler. İnşallah camilerimizde mukabelelerimiz de okunacak. Ramazan öncesi özelikle belediyelerle ve kurumlarla görüşmelerimiz oldu. Bu kapsamda belediyelerimiz tüm camilerimizde genel bir temizlik yaptı. Bu konuda elhamdülillah bir sıkıntı yok. Şanlıurfa Müftülüğü olarak aldığımız tedbirler kapsamında vatandaşlarımızdan camiye namaz kılmak için geldiklerinde mutlaka kendi seccadelerini getirmelerini istiyoruz. Yine camilerde mukabele takip etmek isteyen vatandaşlarımız da evlerinden kendi Kur'an-ı Kerim'lerini getirsin"