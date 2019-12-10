Picasso, Gaudi ve Miro'nun buluştuğu şehir: Barselona

Bunlardan en bilineni ve en göze çarpanı elbette, hikayesi 1882 yılında başlayan ve halen tamamlanmamış olan kentin en görkemli yapısı Sagrada Familia. Sadece tasarım anlamında değil, inşaat süreci bakımından da mimari dersi niteliğinde. Doğadan esinlenen simgelerle dolu bu eşsiz kilise, aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi’nde de bulunuyor.