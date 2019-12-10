Picasso, Gaudi ve Miro'nun buluştuğu şehir: Barselona

Her köşesinin bir başka güzellik sunduğu, misafirlerini her daim iyi ağırlayan ve bu nedenle insanın kendisini asla yabancı hissetmeyeceği Barselona’nın sanatla olan yakın bağı da kenti popülerleştiren bir başka özelliği.
Kendi alanlarının en iyilerinden üç deha, Picasso, Gaudi ve Miro da bu şehirde buluşuyor. Barselona’ya yolunuz düştüğünde bu üç ismin ayak izlerini mutlaka takip etmelisiniz. Yoksa, şehrin bu rengarenk ve coşkulu karakterini yakından tanıma şansını kaçırırsınız!
Katalan modernizminin en ünlü ismi Gaudi’nin eserleri zaten Barselona’nın silüetine damga vurduğu için, onları gözden kaçırmak imkansıza yakın. Sıradışı bir hayal gücüne sahip olan mimari dehanın 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında şehre hediye ettiği göz kamaştıran başyapıtları var.
Bunlardan en bilineni ve en göze çarpanı elbette, hikayesi 1882 yılında başlayan ve halen tamamlanmamış olan kentin en görkemli yapısı Sagrada Familia. Sadece tasarım anlamında değil, inşaat süreci bakımından da mimari dersi niteliğinde. Doğadan esinlenen simgelerle dolu bu eşsiz kilise, aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi’nde de bulunuyor.
Şehrin dik merdivenlerini tırmanarak ulaşabileceğiniz Park Guell’de ise Gaudi’nin hayal gücünü yansıttığı formlara, renklere ve onun doğayla bütünleşen tarzına hayran kalmadan duramayacaksınız.
Casa Mila, Antoni Gaudi’nin bir diğer eseri. İş adamı Pere Mila için inşa edilmiş olan bu bina, bugün kentin en ilgi çekici yapılarından birisi.
Casa Mila'yı yalnızca dışarıdan görmekle yetinmeyin ve içi ile çatısını kapsayan turlara mutlaka katılın.
Casa Battlo da, peri masallarındaki evleri andıran fantastik görünümlü bir bina.
Cam seramiklerle süslü dış cephesi ve dragonu andıran dalgalı çatısıyla görenleri kendine hayran bırakan eserlerden.
20. yüzyıl sanat akımlarına damgasını vuran en önemli figürlerinden biri tartışmasız Pablo Picasso. Sürrealizm ve kübizm akımlarında çok önemli eserler veren Picasso da Barselona’nın sanatsal atmoferine katkı yapan bir başka yetenek.
Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun 4000’den fazla çalışmasına ev sahipliği yapan Picasso Müzesi, sanatçının en fazla eserinin sergilendiği müzelerden biri olarak biliniyor. 1963’te açılan müze, aynı zamanda ressamın ilk gençliğinden ölümüne dek Barselona ile sürdürdüğü sıkı ilişkisini de gözler önüne seriyor.
Barselona deyince Gaudi ve Picasso’dan sonra akıllara gelen bir diğer sanatçı olan Joan Miro’nun eserlerine ev sahipliği yapan Fundacio Joan Miro müzesi, Muntjuic tepesinde bulunuyor.
Miro, 1893’te Barselona’da doğmuş ve 20. yüzyıl sanatının en etkileyici isimlerinden biri olmuş.
Eserlerinde gündelik objeler ile doğanın yarattığı formlardan ilham alan ressam, sanatın hiçbir akım ile sınırlandırılamayacağını düşünüyormuş.
Barselona’daki Joan Miro müzesinde sanatçının 217 tablosu, birçok heykeli ile binlerce çizimini görebilirsiniz.