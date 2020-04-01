Portakal Çiçeği Karnavalı balkonlara taşınıyor: EvdeKARnaval

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar şarkıların seslendirileceği ve söyleşilerin yapılacağı bu yayınlara aralarında Ali Haydar Bozkurt, Ayşe Arman, Açelya Akkoyun, Melike Güner, Keremcem, Emre Karayel, Barış Kılıç, Nebil Özgentürk, Caner Cindoruk, Yetkin Dikinciler, Gripin Grubu Solisti Birol Namoğlu, Kolpa Grubu Solisti Barış Yurtçu, Redd Grubu Solisti Doğan Duru, Mehmet Coşkundeniz, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Levent Özdilek, Mehmet Turgut ve Timur Savcı gibi çok sayıda ünlü sanatçı ve konuk katılacak. Saat 21.00’de ise 7’den 70’e tüm Adana
lılar balkonlarda buluşarak karnaval şarkısı eşliğinde baharın gelişini hep birlikte kutlayacak.