'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı

Anadolu Ajansı 07.07.2020 - 16:25
"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye tarafından deniz turizmine canlılık kazandırmak için hizmete sunulan "Pusula Katamaran" isimli gezi teknesi ilk turunu yaptı.
Akçakoca limanından hareket eden gezi teknesinin ilk seferine yaklaşık 300 kişi katıldı.
Akçakoca sınırlarında olan 35 kilometrelik sahil boyunca tur atan Pusula Katamaran'ın yolculuğu 3 saat sürdü.
Olası olumsuzluğa karşı bir zodyak botu da tur boyunca tekneye eşlik etti.