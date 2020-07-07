'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı

'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da belediye tarafından deniz turizmine canlılık kazandırmak için hizmete sunulan 'Pusula Katamaran' adlı gezi teknesi ilk turunu yaptı.

Anadolu Ajansı 07.07.2020 - 16:25

'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı - 1

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye tarafından deniz turizmine canlılık kazandırmak için hizmete sunulan "Pusula Katamaran" isimli gezi teknesi ilk turunu yaptı.

'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı - 2

Akçakoca limanından hareket eden gezi teknesinin ilk seferine yaklaşık 300 kişi katıldı.

'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı - 3

Akçakoca sınırlarında olan 35 kilometrelik sahil boyunca tur atan Pusula Katamaran'ın yolculuğu 3 saat sürdü.

'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı - 4
Tekne turuna katılanlar müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı - 5

Olası olumsuzluğa karşı bir zodyak botu da tur boyunca tekneye eşlik etti.

'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı - 6
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz yaptığı açıklamada, gezi teknesine ilginin yoğun olduğunu belirterek, sundukları hizmetin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı - 7
'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı - 8
'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı - 9
'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı - 10
'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı - 11
'Pusula Katamaran' Karadeniz turlarına başladı - 12

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