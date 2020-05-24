Ramazan Bayramı'nda çocukların aileleriyle birlikte evden çıkmadan gezebileceği 20 sanal tur

RAHMİ KOÇ MÜZESİ

Türkiye’de sanayi ve endüstri tarihine ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı Rahmi Koç Müzesi, bilime düşkün çocuklar için güzel bir gezi sunuyor. Haliç kıyısındaki bu müzede eski model arabalar, çizgi filmlerde görülen şirin bisikletler, buharlı gemi makineleri ve para basma matbaasına kadar pek çok şeyi görmek mümkün.

Fotoğrafta, Harry Potter ve Sırlar Odası filminde Harry ile Ron'un okul trenini yakalayabilmek için kullandığı uçan arabanın bir kopyası olan 1966 model Ford Angelia'yı görüyorsunuz. Arabanın plakası da filminde kullanılan plakayla aynı…

Rahmi Koç Müzesi, çocukların ilgisini çektiği kadar ailelerin de dikkatini çekiyor.

http://www.rmk-museum.org.tr/istanbul/ziyaret-plani/google-sokak-gorunumu