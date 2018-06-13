Ramazan Bayramı'nda seyahate çıkacaklara altın değerinde öneriler

1 Otel arama motoru Neredekal.com editörleri, bayramda seyahate çıkacakların dikkat etmesi gerekenleri, madde madde özetledi. İşte kısıtlı zamanda muhteşem bir tatil geçirebilmeniz için dikkat etmeniz gerekenler...

2 İster yurt içi, isterseniz yurt dışına gidin havalimanlarında bayram dönemi çok ciddi yoğunluklar yaşanır. Bu sebeple yurt içi seyahatler için tercihen uçuşunuzdan 2 saat önce, yurt dışı seyahatlerde ise tercihen uçuşunuzdan 3 saat önce havalimanında olmalısınız. Otobüsle seyahat edecekseniz de, otogara giden yollarda ciddi trafik olacağını göz önüne alarak erken gitmenizde fayda var. UCUZA BİLET NASIL ALINIR?

3 Kendi aracı ile yola çıkacaklar bilmelidirler ki, bayram yoğunluğu karayollarında da ciddi ölçüde hissedilecektir. Ve maalesef uykusuz, dikkatsiz ve alkol almış sürücülerle aynı yolda seyredebilirsiniz. Bu sebeple siz seyahatten bir gün önce mutlaka en az 8 saat uyuyun ki, yolda başkalarına daha fazla dikkat edebilesiniz.

4 Bayram öncesinde mutlaka yola çıkmadan arabanızın bakımını yaptırın, yedek lastiğinizi kontrol edin, yol yardım ve acil durum telefonlarını yanınıza alın.

5 İster yurt içi, ister yurt dışına gidecek olun, başınıza gelebilecek her tür talihsizlik için mutlaka tam kapsamlı bir seyahat sağlık sigortası yaptırın.

6 Yurt içi veya yurt dışı nereye giderseniz gidin, mutlaka gezeceğiniz yerler için ön araştırma yapın, saat saat kendinize bir ön program çıkarın. Böylelikle bayram yoğunluklarında kısıtlı seyahatiniz esnasında zamanı daha verimli kullanabilirsiniz.

7 Bayramda pek çok insanın seyahat etmesini fırsat bilen hırsızları sevindirmemek adına, evinizde kıymetli mücevher, takı ve paranız var ise, bir banka kasasına koydurmanızda fayda var. Yine seyahatiniz esnasında yaşayabileceğiniz herhangi bir hırsızlık olayına karşı, kimlik, pasaport ve kredi kartlarınızın da fotokopisini almayı unutmayın. Abartılı gelmesin ancak bankaların müşteri hizmetleri numaralarını da bir kenara not alırsanız, böylesi bir durumda hemen acil eylem planını devreye sokabilirsiniz.

8 Evinizde sulanması gereken çiçek, bakılması gereken evcil hayvanınız var ise gitmeden komşu veya akrabalardan bu konuda ricacı olmakta fayda var.

9 Seyahatinizde bir anda aklınıza eser ve araba kiralayayım diyebilirsiniz. Bu sebeple ehliyetinizi de siz siz olun yanınıza almayı unutmayın.

10 Evden çıkmadan önce kombi, ocak, musluklar ve fişe takılı elektronik eşyalarınızı kontrol ediniz. Tabii elektrik deyince şalteri asla tamamen kapatmayın zira seyahatten dönünce buzdolabı ve derin dondurucu içindeki yiyeceklerin tamamını bozulmuş bulabilirsiniz.