Rize'de 500 metrelik teleferikle ulaşılan ağaç ev adrenalin tutkunlarının ilgi odağı

Teleferiğin mesafesi 500 metre. Dere tabanından 400 metre yükseklikte. Bu teleferiği iki amaçla yaptım. İlk amacım ulaşımı sağlamaktı. İkinci amacım ise bu dağlara ve yaylalara yapılan, yaylacılık ve ormancılığı yok eden araba yollarına bir karşı duruş sergilemek için böyle bir sistem kurdum. Buraya gelen misafirlere çay kahve ve mıhlama ikram etme ihtiyacı ortaya çıktı. Konaklama fikri de bu ihtiyaçların takibinde ortaya çıktı. Kapasiteyi fazla artırmadan kendi faaliyetimizin içindeyiz. İlk etapta teleferiğe binerken biraz tereddüt yaşıyorlar ama bindikten sonra keyif alıyorlar’ dedi.