Rize'de Ayder Kar Festivali başladı

İstanbul'dan gelen Mümin Çakmak, yaylada mutlu olduğunu söyleyerek, "Ailemle geldik. Çok güzel bir manzara var. Beklediğimizden güzel. Keyifli vakit geçiriyoruz" dedi.

Merve Kaya ise Ordu'dan 5 saatlik yolculukla yaylaya ulaştığını anlatarak, "Geldiğimize değdi. Hava, ortam çok güzel. Ayder görülmesi gereken bir yer. Ayder'e yazın da gelmiştim. Ayder'in yazı da güzel kışı da." diye konuştu.



Festival, yarın çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.



