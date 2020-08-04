Rize'de bulutların üzerindeki yeşil cennet: İkizdere Vadisi

Mehmet Turgut ise "Diyarbakır'dan buraya tatile geldik. Burayı çok beğendim. Herkesi davet ediyorum. Diyarbakır'da hava 40-45 derece o kadar sıcak ki bayramda dışarı çıkamazdık. Burada geceleri battaniye ve yorgan istediğimiz dahi oldu. Herkesin bu vadiyi gezip görmesi gerekiyor" diye konuştu.