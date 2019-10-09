Romeo ve Juliet'in romantik şehri: Verona (Verona gezi rehberi)

1 Bazılarına göre İtalya’nın en görülmesi gereken şehri Verona. Haksız da sayılmazlar… Milano, Roma ya da Venedik gibi yerlerle kıyaslandığında pek de popüler değildir Verona.

2 Oysa UNESCO Dünya Mirası listesindeki Verona; şarabınızı ve kahvenizi keyifle yudumlayabileceğiniz meydanları, tarih kokan arenası, enfes pizzaları ve dondurmasıyla hem gözünüze, hem midenize hem de kalbinize hitap eden şehirlerden.

3 Kaldı ki şehir merkezine ulaşmanızı sağlayan tarihi kapıdan geçtiğiniz anda, size daha önce görmediğiniz güzellikler vaat edecek, içinde bulunduğunuz zamandan uzaklaşmanızı sağlayacak bir yere geldiğinizi hemen anlıyorsunuz.

4 Tarihi kapıdan geçtikten hemen sonra geldiğiniz Bra Meydanı’nın tam karşısında, güzelliğiyle insanı anında etkisi altına alan Arena selamlıyor sizi.

5 İşte o an size tavsiyemiz, Arena’yı görecek bir cafe’ye oturarak, kahve eşliğinde bu enfes görüntünün tadını çıkarmanız.

6 Özellikle İtalyan mimarisine meraklıysanız, Verona’da uğramanız gereken bir ikinci meydan ise dört bir tarafı tipik İtalyan evleriyle çevrili, ortasında minik bir havuzu ve etrafında çeşit çeşit restoran bulunan Erbe Meydanı.

7 Hazır buraya gelmişken, tabii ki Verona’nın en heyecanlı yerlerinden biri olan ve pek çok turistin buraya gelmesinde etkili Romeo ve Juliet’in evini, yani Casa di Giulietta’yı görmeden olmaz.

8 Aşkın en tutkulu halinin yaşandığı bu eve ulaştığınızda, avludaki o meşhur balkonu görüyor, duvarlara sinmiş duyguyu iliklerinize kadar hissediyorsunuz.

9 Değişik duygularla ayrıldığınız bu evden sonra, istikametinizi şehrin kızıl surlarla çevrili kalesi Castelvecchio’ya çevirebilirsiniz.

10 Adige ırmağının üzerindeki sevimli köprülerden geçerek ulaşabileceğiniz kaleye vardığınızda ise İtalyanların estetik düşkünlüğü karşısında bir kere daha hayran olacaksınız. Her biri lale şekli verilmiş surlarda yürüyerek gezebileceğiniz bu muhteşem kaleden, inanılmaz güzellikte şehir fotoğrafları yakalayabileceğinizi de ekleyelim.

11 Eğer dini yapıları gezmekten hoşlanıyorsunuz, Verona’daki duraklarınızdan bir tanesi de kesinlikle Duomo di Verona olmalı. Depremler atlatıp birkaç kez restorasyon geçirmesine rağmen günümüze kadar ulaşan bu katedral, daha önce gördüklerinizden çok farklı olmasa da iç mimarisiyle sizi tatmin edecektir.

12 İtalya’ya kadar gitmişken alışveriş de yapmak istiyorsanız, adresiniz Erbe ve Bra meydanları arasında geçiş sağlayan Via Mazzini caddesi. Üzerinde çok sayıda tanınmış markanın mağazalarının olduğu cadde, aynı zamanda şehrin en kalabalık ve turistik caddelerinden birisi.

13 Tabii Verona’ya gitmişken İtalyan mutfağının nimetlerinden faydalanmadan dönmek olmaz. Kaldı ki şehir, tüm diğer İtalyan şehirleri gibi size bu konuda çok sayıda çekici tat vaat ediyor.

14 Eğer İtalyan mutfağının klasikleşen makarna, risotto ve pizza üçlüsünden sıkıldıysanız, tipik Verona restoranları olan Osteria’larda mısır unundan yapılan ve et, peynir gibi çeşitli malzemelerle sunulan Polenta gibi farklı lezzetlerle tanışabilirsiniz. Bu arada ünlü Verona şaraplarının tadına bakmadan da kesinlikle dönmeyin.

15 Sonuç olarak Milano ve Venedik ortasında kalan dünyalar güzeli Verona, şahane mimarisi, kaliteli yemekleri ve tarihiyle bir gelenin bir daha gelmek isteyeceği, ‘masalsı’ tanımlamasını sonuna kadar hak eden bir şehir. Özellikle de romantizmi doruklarda yaşamak isteyenler için… Kaynak: Brandlifemag.com

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