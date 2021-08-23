Rumeli ve Balkan düğünlerinin canlandırıldığı 'Necmi İğe Etnografya Müzesi' ilgi odağı oldu

İHA 23.08.2021 - 16:50
Edirne'de Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeden önce kentteki müzeleri de ziyaret ediyor.
Edirne Müzesi kurucularından Necmi İğe’nin dünyaya geldiği, aynı zamanda geçmişte devletin önde gelen isimlerinin konakladığı ev, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi olarak hizmet vermeye başladı.
Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle Edirne Valiliği koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak tamamlanan Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi' ziyaretçileri geçmişe götürüyor.
Balkanlar, Rumeli ve bölgemizin düğünlerinin tüm öğelerini içinde barındıran Necmi İğe Etnografya Müzesi'nde talikadan, düğün yemeği yapan kadınlara, kız istemeden kına gecesine, damat tıraşından düğün alayına, kurşun dökme sahnesinden, ailece yemek yenilen sahneye kadar birçok bölüm yer alıyor.
Ziyaretçiler ilk olarak düğün konseptiyle hazırlanan müzenin bahçesinde, gelin arabası olarak kullanılan fayton ile karşılanıyor.
Kentin tarihi yerleşimlerinden Meydan Mahallesi'nde bulunan Necmi İğe Etnografya Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkeye dönmeden önce müzeleri de ziyaret ediyor.
Edirne'de Arkeoloji Müzesi Müdürü Merhum Necmi İğe adına kurulan müzede 17. ve 18. yüzyıl düğün adetleri anlatılıyor. Gelen ziyaretçiler geçmişe yolculuk yaptığı bu müzede duygu dolu anlar yaşıyor.
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kültürel mirası ve ortak geçmişi gelecek kuşaklara aktarmak üzere Edirne Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Necmi İğe Etnografya Müzesi'nin bölge turizmine katkı sağladığını aktardı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından restore edilen müzenin Edirne Valiliği tarafından işlevlendirildiğini ve fonksiyon bulduğunu dile getiren Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, bu müze ile kültürel mirasın ortak geçmişin yansıtıldığını aktardı.
Müzeye girişte düğün geleneği arasında yer alan tanımanın ziyaretçileri karşıladığını belirten Soytürk, "Ziyaretçilerimiz ilk olarak müzeye girdiğinde talika ile karşılaşıyor. Talika gelin arabası sayılıyor. Sonra düğün yemeği yapan kadınlarla başlıyor. Kız isteme, kına gecesi, damat tıraşı, düğün alayı, kurşun dökme sahnesi ve konakta ailece yemek yenilen bir sahnemiz var. Bir düğünün tüm öğeleri yer alıyor. Konakta düğün öncesi ve sonrası olmak üzere aile yaşantısının da anlatıldığı tüm odalar var" dedi.
Müzenin çıkış kısmında da Balkan ve Rumeli coğrafyasında kullanılan geleneksel kıyafetlerin de sergilendiği bir alan olduğunu aktaran Soytürk, "Özellikle Balkan ve Rumeli coğrafyasında hem erkeklerin hem de kadınların giydiği geleneksel kıyafetler burada sergileniyor. Ayrıca bunların yanı sıra Edirne için önemli bir şahsiyet olan Necmi İğe'nin de çalışma odasının olduğu bir alanla ziyaretçilerimizin müze ziyaretini sonlandırıyoruz" diye konuştu.
Almanya'da yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerden Dilek Bolu, "Gelmişken müzeleri de ziyaret edelim dedik. Burada eski zamanları canlandırmışlar çok güzel bir müze olmuş. Bizim evlendiğimiz zaman böyle değildi ama yine de bu tarihi dokuda o eski yıllara gittik" dedi.
Yurtdışından gelen Murat Bolu, "Böyle yerlerin olması bizi çok duygulandırdı. Almanya'da yaşıyoruz. İznimiz bitti babamların tavsiyesi üzerine gitmeden müzeyi de ziyaret edelim dedik. Buraya geldiğimde çok duygulandım ve kendimi boşlukta gibi hissettim. Havası ve tarihi dokusuyla çok güzel. Böyle müzelerin tüm illerimizde olmasını isteriz. Eski geleneklerimizi unutmayalım" diye konuştu.