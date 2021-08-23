Rumeli ve Balkan düğünlerinin canlandırıldığı 'Necmi İğe Etnografya Müzesi' ilgi odağı oldu

"BİR DÜĞÜNÜN TÜM ÖĞELERİ YER ALIYOR"

Müzeye girişte düğün geleneği arasında yer alan tanımanın ziyaretçileri karşıladığını belirten Soytürk, "Ziyaretçilerimiz ilk olarak müzeye girdiğinde talika ile karşılaşıyor. Talika gelin arabası sayılıyor. Sonra düğün yemeği yapan kadınlarla başlıyor. Kız isteme, kına gecesi, damat tıraşı, düğün alayı, kurşun dökme sahnesi ve konakta ailece yemek yenilen bir sahnemiz var. Bir düğünün tüm öğeleri yer alıyor. Konakta düğün öncesi ve sonrası olmak üzere aile yaşantısının da anlatıldığı tüm odalar var" dedi.

Müzenin çıkış kısmında da Balkan ve Rumeli coğrafyasında kullanılan geleneksel kıyafetlerin de sergilendiği bir alan olduğunu aktaran Soytürk, "Özellikle Balkan ve Rumeli coğrafyasında hem erkeklerin hem de kadınların giydiği geleneksel kıyafetler burada sergileniyor. Ayrıca bunların yanı sıra Edirne için önemli bir şahsiyet olan Necmi İğe'nin de çalışma odasının olduğu bir alanla ziyaretçilerimizin müze ziyaretini sonlandırıyoruz" diye konuştu.