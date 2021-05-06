Rus gezgin otostopla 5 kıtada 69 ülke gezdi

Rusya'da arazi geliştirme mühendisi olarak çalışan Natalia Masiak, otostop yaparak geldiği Türkiye’de insanların ve doğanın güzel ve ilgi çekici olduğunu belirtti. 9 yıldır otostop yöntemiyle seyahat ettiğini ve bu yolla 69 ülke ve 5 kıta gezdiğini kaydeden Natalia Masiak, "Çalışıyorum ve seyahat ediyorum. 9 yıldır seyahat ediyorum. 69 ülke ve 5 kıtada bulundum. Babam İnşaat Mühendisi. Bir kız kardeşim ve bir erkek kardeşim var. Otostop ile seyahat ediyorum. Ben her zaman yerel insanlarla kalıyorum. Ülkeleri tanımanın ve yerel halkın gerçek hayatını görmenin en iyi yolu budur. Bu tür seyahatleri seviyorum çünkü bu macera ve birçok farklı insanla tanışabiliyorum" dedi.