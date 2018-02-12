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Rusya'ya elektronik vize ile seyahat dönemi başladı (Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler)

ntv.com.tr

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin, vize başvuru ücretlerinin 60 euro'dan 80 euro'ya çıkartılmasını öngören yasayı onaylaması ile birlikte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler daha da cazip hale geldi. 89 ülke ise Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 16 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. Tatilinizde gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 115 vizesiz ülke... (Yazı: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)

  • 1

    Rusya

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    Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil olmak üzere yabancı uyruklu vatandaşlar için St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde tek girişli ticaret, insani ve turistik elektronik vize uygulanacağını açıkladı.

    Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır" açıklaması yapıldı. 

    Rusya E-vize sitesi üzerinden dolduracağınız başvuru formuna istinaden seyahatten en az 4 iş günü öncesinden, bilgisayar dosyası şeklinde dijital fotoğraf eklenmek sureti ile elektronik vize ücretsiz olarak verilmekte, elektronik vizenin düzenlenmesi için başka bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.

  • 2

    Andorra

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    90 gün vizesiz.

    Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. 

  • 3

    Antigua ve Barbuda

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    180 gün vizesiz.
  • 4

    Arjantin

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    90 gün vizesiz.
  • 5

    Arnavutluk

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    90 gün vizesiz.
  • 6

    Azerbaycan

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    30 gün vizesiz.

    Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 1 Eylül 2019'dan itibaren Azerbaycan ile vizelerin kaldırılacağını açıklamıştı

  • 7

    Bahamalar

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    90 gün vizesiz.
  • 8

    Bahreyn

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    15 gün vizesiz.

    Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

    Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzattırabiliyorsunuz. 

    İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.

  • 9

    Barbados

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    90 gün vizesiz.
  • 10

    Belarus

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    30 gün vizesiz.
  • 11

    Belize

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    90 gün vizesiz.
  • 12

    Bhutan

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    Bhutan vizesi almak hem kolay hem zor.

    Bhutan’da faaliyet gösteren lisanslı bir turizm acentası ile irtibata geçip tur paketi satın almadan Bhutan’ı ziyaret etmek pek mümkün değil. Seyahatinizi satın alıyor, ödemenizi yapıyorsunuz. Turizm acentası sizin adınıza Bhutan Turizm Konseyi’ne online olarak başvuru yapıyor. Tüm vize başvurularını Bhutan Turizm Konseyi işleme sokuyor. Vize için gerekli evraklarınız; ücreti ödenmiş ve konfirme seyahat planı, 40 ABD doları vize başvuru ücreti, pasaportunuzun fotokopisi ve 2 fotoğrafınız Konsey tarafından kontrol ediliyor ve 72 saat içerisinde vizeniz onaylanıyor.

  • 13

    Birleşik Arap Emirlikleri

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    Online vize uygulaması var.

    Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) THY, Pegasus, FlyDubai, Emirates havayollarıyla uçuyorsanız bu firmalar üzerinden elektronik vize alabilirsiniz. Gidiş ve dönüş uçuşunuzun aynı havayolu firmasıyla olması gerekiyor.  Vize başvurunuzu seyahat tarihinden en az 7 iş günü erken yapmanız gerekiyor

    Türk Hava Yolları E-vize sitesi üzerinden online vize ücreti 105 ABD doları. Vizeniz onaylanınca uçak biletinizi alıyorsunuz. BAE vize süresi 29 gün. 

    BAE'de konakladığınız oteliniz lüks bir otel ise vizeniz için size sponsor olup vize ücretini karşılayabiliyor.

    Dubai Uluslararası Havalimanı'nda aktarma yapacaksanız ve bekleme süreniz 8 saatten az ise vize istenmiyor. 

  • 14

    Bolivya

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    90 gün vizesiz.
  • 15

    Bosna-Hersek

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    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
  • 16

    Botsvana

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    90 gün vizesiz.
  • 17

    Brezilya

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    90 gün vizesiz.
  • 18

    Britanya Virjin Adaları

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    30 gün vizesiz.
  • 19

    Brunei

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    30 gün vizesiz.
  • 20

    Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)

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    Kapıda vize uygulaması var.

    Havalimanında 25 Euro karşılığında vizenizi alınabiliyorsunuz.

  • 21

    Cibuti

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    Cibuti, umuma mahsus pasaporta sahip Türk vatandaşları için vize uyguluyor. Ancak uygulamada Cibuti sınır kapılarında Kapı Vizesi uygulaması verilebilmekle beraber, bu yönde ülkede kesin bir vize rejimi yönetmeliği olmaması sebebiyle, Cibuti Büyükelçiliklerinden seyahat öncesi vize alınması tavsiye edilmektedir.

    90 güne kadar olan tek girişli vize ücreti 85 ABD Doları, 180 güne kadar olan çok girişli vize ücreti 113 ABD Doları.

  • 22

    Cook Adaları

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, cook adaları
    180 gün vizesiz.
  • 23

    Doğu Timor

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    30 gün vizesiz.

    Kapıda vize uygulaması var. Doğu Timor, havalimanı ve deniz yoluyla gelinen ziyaretlerde ücretsiz olarak 30 gün geçerli, tek girişli vize veriyor.

    Kara sınır kapılarında ise 30 ABD Doları karşılığında 90 gün süreli tek veya çoklu girişe sahip vize alabiliyorsunuz.

  • 24

    Dominika

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    21 gün vizesiz.
  • 25

    Dominik Cumhuriyeti

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    30 gün vizesiz.

    Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

  • 26

    Ekvador

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    90 gün vizesiz.
  • 27

    El Salvador

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    90 gün vizesiz.
  • 28

    Endonezya

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, endonezya

    30 gün vizesiz.

    Vizenizin süresini gerektiğinde Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz.

  • 29

    Ermenistan

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    Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

    Sınırda 10 ABD Doları karşılığında 21 günlük vize alınabiliyor. 

    Ermenistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 10 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. Mail ile gönderilen vize kağıdına girişte kaşe basılıyor.

    Pasaportunuzda Ermenistan'a giriş-çıkış damgası varsa Azerbeycan'a gidemiyorsunuz.

  • 30

    Fas

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    90 gün vizesiz.
  • 31

    Fiji

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    120 gün vizesiz.
  • 32

    Fildişi Sahili

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, fildişi sahili

    Online vize uygulaması var. 

    Fildişi Sahili E-vize sitesi üzerinden E-vize 3 aylık 73 euro, 1 yıllık 134 euro. Başvuru yapıldıktan sonra 48 saat içerisinde ülkeye giriş izni veren belgeniz size mail olarak gönderiliyor.

  • 33

    Filipinler

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    30 gün vizesiz.

    Vizenizin süresini gerektiğinde Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz. 

  • 34

    Filistin

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    30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.
  • 35

    Guatemala

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    90 gün vizesiz.
  • 36

    Güney Afrika

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    30 gün vizesiz.
  • 37

    Güney Kore

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    90 gün vizesiz.
  • 38

    Gürcistan

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    1 yıl vizesiz.

    Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

  • 39

    Haiti

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    Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz. 

    Ülkeye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma olanağı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesiyle ülkeye giriliyor.

  • 40

    Honduras

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    90 gün vizesiz.
  • 41

    Hong Kong

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    90 gün vizesiz.
  • 42

    Irak

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    Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz.

    Umuma mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye’den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye’ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz olarak alabiliyor.

    Karayolu ile Irak’a seyahat etmek isteyenlerin Irak’ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.

  • 43

    İran

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    90 gün vizesiz.

    İran artık yabancı turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak. (ABD Yaptırımları)

    İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "İnsanlar herhangi bir endişeye kapılmadan İran'ı rahat bir şekilde ziyaret edebilir. Pasaportlara mühür vurulmaması ile ilgili talimat, kısa süre içinde ülkedeki tüm havalimanlarında uygulanacak" dedi.

    DETAYLI AÇIKLAMA: İRAN ARTIK YABANCI TURİSTLERİN PASAPORTUNA MÜHÜR VURMAYACAK

  • 44

    Jamaika

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    90 gün vizesiz.
  • 45

    Japonya

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    90 gün vizesiz.
  • 46

    Kamboçya

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    Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

    Havalimanı ve sınır kapılarında 30 ABD Doları karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor. Özellikle kara sınır kapılarında görevlilerin uygulamalarından kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle online vize uygulamasını tercih etmeniz önerilir. 

    Kamboçya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 37 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. 3 iş günü içerisinde 30 günlük vizeniz mailinize geliyor. 

  • 47

    Karadağ

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, karadağ
    90 gün vizesiz.
  • 48

    Katar

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    Kapıda vize uygulaması var.

    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

    Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.

  • 49

    Kazakistan

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    30 gün vizesiz.
  • 50

    Kenya

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    Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

    Kenya sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor. 

    Kenya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak elektronik ortamdan da vizenizi alabilirsiniz.

    Ayrıca East Africa Visa grup vizesi alarak Kenya, Uganda ve Ruanda ülkelerini tek seferde gezebilirsiniz. Bu ülkelerin havalimanlarında veya kara sınır kapılarında pasaportunuz, aşı kartınız ve 100 ABD Doları ile çok girişli vizenizi alabilirsiniz.

  • 51

    Kırgızistan

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, kırgızistan
    30 gün vizesiz.
  • 52

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

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    30 gün vizesiz.

    Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

    Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.

  • 53

    Kolombiya

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    90 gün vizesiz.
  • 54

    Kosova

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    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
  • 55

    Komor Adaları

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    90 gün vizesiz.
  • 56

    Kosta Rika

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, kosta rika
    30 gün vizesiz.
  • 57

    Kuveyt

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    Kapıda vize uygulaması var.

    Kuveyt, Türk vatandaşlarına sınır kapısında vize veriyor. Vize süresi toplam 90 gün. Sınır kapısında yanınızda mutlaka gidiş-dönüş uçak biletiniz ve 4-5 yıldızlı bir otelden konaklama belgenizin olması gerekiyor. 

    Kuveyt’te kalacağınız otel sizin adınıza vize işlemlerinizi başlatıyor. 1-2 gün içerisinde vizenin bir nüshasını size mail yoluyla gönderiyor. Bu nüsha ile Kuveyt’e gittiğinizde gümrükte geçerli vizenizi alıp pasaportunuza işletebilirsiniz.

    Pasaportunda İsral vizesi veya İsrail giriş-çıkış damgası olanlar Kuveyt'e giriş yapamıyor.

  • 58

    Lübnan

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, lübnan

    90 gün vizesiz. 

    Pasaportunuzda İsrail'e ait giriş-çıkış damgası varsa Lübnan'a giremiyorsunuz.

  • 59

    Madagaskar

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    Kapıda vize uygulaması var.

    Havalimanlarında 31 Euro karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor. 

  • 60

    Makau

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    30 gün vizesiz.
  • 61

    Kuzey Makedonya

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    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
  • 62

    Maldivler

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, maldivler
    30 gün vizesiz.
  • 63

    Malezya

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    90 gün vizesiz.

  • 64

    Mauritius

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    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
  • 65

    Meksika

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    Online vize uygulaması var. 

    Meksika E-vize sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 180 gün vizesiz.

    En az 1 yıl geçerliliği olan Schengen vizesi veya ABD vizesi olan Türk vatandaşları da ekstra bir vizeye ihtiyaç olmadan Meksika'ya giriş yapabiliyor.

  • 66

    Moğolistan

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    30 gün vizesiz.
  • 67

    Moldova

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    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. (Pasaportsuz)

    Moldova'ya kimlikle seyahat dönemi 19 Şubat 2019 tarihi itibariyle başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip çipli kimliğinizle de ülkeye giriş yapabilirsiniz.

    Moldova ile birlikte pasaportsuz sadece kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 4'e çıktı. Moldova, Gürcistan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

    PASAPORT YERİNE KİMLİKLE SEYAHAT DÖNEMİ BAŞLADI

  • 68

    Monaco

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    90 gün vizesiz.

    Fransa sınırları içinde, Vatikan'dan sonra dünyanın en ufak 2. ülkesi olan Monaco, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa olacak. Fransa topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. 

  • 69

    Mozambik

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    Kapıda vize uygulaması var.

    Havalimanında 84 ABD Doları karşılığında 30 günlük tek girişli vize alınabiliyor. 

  • 70

    Myanmar (Burma)

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    Online vize uygulaması var.

    Myanmar E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 50 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. Myanmar, 28 günlük ve tek girişli vize veriyor.

    Bunun dışında konsolosluk üzerinden de vize başvurusu yapabilirsiniz. Tayland'da Bangkok ve Chiang Mai'daki elçiliğe başvurabilirsiniz. 

  • 71

    Nepal

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    Kapıda vize uygulaması var.

    Nepal, sınır kapılarında ve havalimanlarında vize veriyor. Vize seçenekleri şu şekilde: 15 gün 25 ABD doları, 30 gün 40 ABD doları ve 90 günlük vize 100 ABD doları.

    Nepal'de yıl boyunca en fazla 90 gün kalabiliyorsunuz. 

  • 72

    Nikaragua

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    90 gün vizesiz.
  • 73

    Niue

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    30 gün vizesiz.
  • 74

    Özbekistan

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    Özbekistan, Türk vatandaşlarına 30 gün süreyle vizesiz oldu. Uygulama, 10 Şubat 2018 itibariyle başladı.

  • 75

    Pakistan

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    Online vizeyle 90 gün vizesiz.

    Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı. 

    Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan’ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.

    Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. E-vize başvurusu 7-10 gün içinde sonuçlanıyor. 

  • 76

    Palau

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    30 gün vizesiz.

  • 77

    Panama

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    180 gün vizesiz.
  • 78

    Paraguay

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    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
  • 79

    Peru

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    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
  • 80

    Ruanda

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, ruanda, rwanda

    30 gün vizesiz.

    2 yıl önce Afrika'daki ülkelerin vatandaşlarına vizeyi kaldıran Ruanda, uygulamayı 1 Ocak 2018'den itibaren tüm dünya ülke vatandaşlarına yayma kararı aldı.

  • 81

    Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları

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    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
  • 82

    Saint Lucia

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    42 gün vizesiz.
  • 83

    Saint Vincent ve Grenadinler

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    30 gün vizesiz.

  • 84

    Samoa

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    60 gün vizesiz.
  • 85

    San Marino

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    İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.

  • 86

    Sao Tome ve Principe

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, sao tome ve principe

    15 gün vizesiz.

  • 87

    Senegal

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    90 gün vizesiz.
  • 88

    Seyşeller

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    90 gün vizesiz.
  • 89

    Sırbistan

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    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
  • 90

    Sierra Leone

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    Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone, Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlattı.

    Sierra Leone İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke için kapıda vize uygulaması başlatıldı.

    Açıklamada, "Hükümetin bir taahhüdü olarak turist ya da yatırımcı olarak ülkeye gelmek isteyenler kapıda vize uygulamasıyla ülkeye giriş yapabilirler" ifadesi kullanıldı.

    Kapıda vize uygulamasından Türkiye'nin yanı sıra Schengen ülkeleri, ABD, İngiltere, İran, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Japonya, Güney Kore, Norveç ve İsrail de faydalanabilecek.

    Kapıda vize ücreti ise 80 dolar. 

  • 91

    Singapur

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    30 gün vizesiz.
  • 92

    Solomon Adaları

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    90 gün vizesiz.
  • 93

    Sri Lanka

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    Online vize uygulaması var. 

    Sri Lanka E-vize sitesi üzerinden E-vize 30 günlük 35 ABD doları. Başvuru yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde ülkeye giriş izni veren belgeniz size mail olarak gönderiliyor.

  • 94

    Sudan

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    Kapıda vize uygulaması var.

    Sudan, Hartum Uluslararası havalimanında 105 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 gün vize veriyor.

  • 95

    Svaziland

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    30 gün vizesiz.
  • 96

    Şili

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    90 gün vizesiz.
  • 97

    Tacikistan

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    Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. 

    Tacikistan, havalimanlarında kapıda vize veriyor ancak ülkeye gelmeden önce Tacikistan Vize websitesi üzerinden kapıda vize başvurusu yapmak gerekiyor. Başvuru sonucunda sistemin vereceği onay belgesinin havalimanlarındaki konsolosluk ofislerine sunulması gerektiği ifade ediliyor. 

    Dolayısıyla, Tacikistan'a yapılan seyahatlerde kapıda vize verilmesi websitesi üzerinden müracaatla ön değerlendirme ve teyit şartına bağlanmış bulunuyor.

    Tacikistan aynı zamanda online vize uygulamasına sahip. Tacikistan E-vize sitesi üzerinden yapılan başvuru ile tek girişli 90 günde 45 günlük dolaşım süreli vizenizi alabiliyorsunuz.

  • 98

    Tanzanya

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    Kapıda vize uygulaması var.

    Tanzanya, sınır kapılarında ve havalimanlarında 50 ABD doları karşılığında tek girişli, 90 gün vize veriyor.

  • 99

    Tayland

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    30 gün vizesiz.

    Tayland, havalimanı yoluyla ülkeye girişte 30 günlük, kara sınır kapıları yoluyla girişlerde 15 günlük vize veriyor. 

  • 100

    Tayvan

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    Kapıda vize uygulaması var.

    Tayvan, havalimanlarında 24 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 gün vize veriyor.

  • 101

    Togo

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, kapıda vize, togo

    Kapıda vize uygulaması var.

    Togo kapı vizesi, Togo’nun kara sınır kapılarında ve Lome Havalimanı'nda ücreti karşılığında alınabiliyor.

    Togo aynı zamanda Batı Afrika Vizesi (Visa Touristique Entente) grup vizesini de kabul eden ülkeler arasında. Batı Afrika vizeniz varsa ücretsiz olarak Togo'ya giriş yapabilirsiniz.

  • 102

    Tonga

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    31 gün vizesiz.
  • 103

    Trinidad ve Tobago

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, trinidad ve tobago
    90 gün vizesiz.
  • 104

    Tunus

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, tunus
    90 gün vizesiz.
  • 105

    Turks ve Caicos Adaları

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, turks ve caicos adaları
    90 gün vizesiz.
  • 106

    Tuvalu

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, tuvalu
    30 gün vizesiz.
  • 107

    Uganda

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, uganda, goril safari

    Kapıda vize uygulaması var.

    Uganda sınır kapılarında 50 ABD doları karşılığında 90 günlük vize alınıyor.

    Ayrıca East Africa Visa grup vizesi alarak Uganda, Kenya ve Ruanda ülkelerini tek seferde gezebilirsiniz. Bu ülkelerin havalimanlarında veya kara sınır kapılarında pasaportunuz, aşı kartınız ve 100 ABD Doları ile çok girişli vizenizi alabilirsiniz.

  • 108

    Ukrayna

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, ukrayna

    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

    Pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

  • 109

    Umman

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    Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu.

    Değişikliklerle turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı. 

    Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin.

    Kapıda vize uygulamasının yanı sıra Online vize uygulaması da bulunuyor. Dilerseniz Umman E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusuyla da vizenizi alabilirsiniz. Vize seçenekleri 30 günlük 20 Umman Riyali, 1 yıllık çok girişli vize 50 Umman Riyali. 

  • 110

    Uruguay

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    90 gün vizesiz.
  • 111

    Ürdün

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    90 gün vizesiz.
  • 112

    Vanuatu

    vizesiz ülkeler listesi 2018, türklere vizesiz ülkeler listesi, vizesiz gidilebilecek ülkeler, türklerden vize istemeyen ülkeler, vanuatu
    30 gün vizesiz.
  • 113

    Vatikan

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    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

    İtalya'nın Roma şehri içerisinde, dünyanın en küçük mikro devletlerinden olan Vatikan, Türk vatandaşlarına vizesiz. Ancak İtalya içerisinde kaldığı ve öncelikle Roma'ya gitmeniz gerektiği için Schengen vizesi gerekiyor.

  • 114

    Venezuela

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    90 gün vizesiz.
  • 115

    Zambiya

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    Kapıda vize uygulaması var.

    Zambiya vizesi sınır kapılarında tek girişli 50 ABD doları, çift girişli 80 ABD doları karşılığında 30 günlük olarak alınabiliyor. 

    Zambiya'ya kadar gelmişken Zimbabve'deki ünlü Victoria Şelalelerini görmeden ya da Botswana'da safari yapmadan dönmek olmaz. Bunun için çok girişli vize almanız gerekir.

  • 116

    Zimbabve

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    Kapıda vize uygulaması var.

    Zimbabve vizesi sınır kapılarında 30 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 günlük olarak alınabiliyor. 

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