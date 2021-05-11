Sadağı Kanyonu doğa turizmiyle dünyaya açılıyor

Bursa'da uzun süredir rafting sporu için aranan uygun ortam Orhaneli ilçesinde bulundu. Kocasu Deresi'nde hazırlanan 5 bin 378 metrelik parkurda ilk deneme turları ve kontroller yapıldı. 30 Mayıs’ta kendilerini Kocasu Deresi’nin akışına bırakacak olan rafting tutkunları için ekipler son hazırlıkları yaptı. Deneme turları, gerçekleştirildi. Tehlike arz eden ağaç dalları kesildi, taş ve kayalarla ilgili önlemler alındı.