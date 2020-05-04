Sadece 20 kişinin yaşadığı Lukomir Köyü'nde her şeyden uzak sakin bir hayat yaşıyorlar

Burada bulunan yaşlılar hâlâ geleneklerini canlı tutmak adına çocuklarına ve torunlarına bu tutkularını aktarıyor. Gençler yaşlıları ideal bir rol model olarak benimsiyor ve kaybolan eski Avrupa yaşam tarzına hem gezginler hem de kendileri için benzersiz bir durum olduğunu söylüyorlar.