Sadece cesareti olanların ziyaret edebileceği dünyanın en korkutucu 10 turistik yeri

8- GEMİ BATIĞI / SOLOMON ADALARI

Solomon adalarındaki bu bölge gemiler için su altındaki mercan kayaları nedeniyle haritalarda yer verilmeyen bir bölge. 2000 yılında ‘World Discoverer’ isimli büyük yolcu gemisi burada sıkışıp kaldı. Yolculardan kimse yaralanmadı ancak dev gemi bölgeden çıkarılamayarak geride bırakılmak zorunda kaldı. Geminin kalıntıları hala balıklar ve diğer deniz canlıların mesken tuttuğu bir yer olarak varlığını sürdürüyor.