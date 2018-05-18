Sadece cesareti olanların ziyaret edebileceği dünyanın en korkutucu 10 turistik yeri

Seyahat ederken biraz heyecan biraz da gerilim arıyorsanız bu liste tam size göre. İşte özellikle cesur turistlerin ziyaret etmek için can atacağı dünyanın en korkutucu 10 turistik bölgesi…

ntv.com.tr 18.05.2018 - 13:44 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 14:49

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

1- KEMİK ŞAPELİ / PORTEKİZ

Portekiz'in Evora kentindeki şapel 16. yüzyılda inşa edildi. Şapeli korkutucu kıran özelliği ise duvarlarından insan kemikleri ve iskeletleri bulunması.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

Yerel tarihçilere göre burada 5 bin farklı insanın kemikleri yer almaktadır. Katedralin girişindeki yazı ise daha içeri girmeden ürpermeniz için yeterli: Biz iskeletler burada sizinkiler için bekliyoruz.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

2- HOIA ORMANI / ROMANYA

Romanya’nın Transilvanya bölgesinde bulunan orman Avrupa’nın şeytan üçgeni olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

1968 yılında Alexandru Sift’in bölgede UFO benzeri cisimlerin fotoğrafını çekmesiyle orman paranormal bir şöhrete kavuştu. Bölge halkı bu ormana giren insanların kaybolduğuna inanıyor.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

3- HAÇLAR TEPESİ / LİTVANYA

Litvanya’daki bu tepe Katolik Hristiyanlar tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Hristiyanlar buraya bir haç bırakırlarsa dileklerinin gerçekleşeceklerine inanıyor.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

Tam sayı bilinmemekle birlikte tepede 50 binin üzerinde haç olduğu düşünülüyor.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

4- KRAL YOLU / İSPANYA

İspanya’nın Malaga şehrinde bulunan bu ölümcül patika dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak kabul edilir. En geniş yeri sadece 1 metre ve nehirden yüksekliği 100 metredir.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

Herhangi bir korkuluk ve güvenlik önlemi olmayan bu patika 1905 yılında vadideki dik kayalara sabitlenmiş çelik raylar üzerine ince bir beton dökülerek inşa edilmiştir.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

5- ASILI TABUTLAR / FİLİPİNLER

Filipinlerin Sagada kentinde bulunan asılı tabutlar ürkütücü bir manzaraya sahip. Bu bölgede ölüleri kayalıklara asmak ritüeli 2 bin yıldan fazladır süren bir gelenek.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

Kutsal Kabul edilen dik bir vadide kayalıklara asılmış halde yüzlerce tabut bulunuyor. Efsaneye göre dünya ve cennet arasında bir merdiven bulunuyor.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

6- BOĞALARIN ÖNÜNDE KOŞMAK / İSPANYA

İspanya’nın San Fermin kentinde her yıl yapılan bu festivale katılmak da sadece cesareti olanların işi. 

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

Turistlerin kızgın boğaların önünde arenaya kadar koştukları festivalde her yıl onlarca kişi yaralanıyor. Festivalin bu sene ki tarihi 6-14 Temmuz

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

7- CAPUCHIN KATAKOMBU MUMYA MÜZESİ / İTALYA

İtalya’nın Sicilya bölgesinde 16. yy’da kurulan ölüleri mumyalayarak duvarlara astı. Duvarlara asılan ölülerden kasabanın önemli ve zengin insanlarının giysileri her yıl yenilenirken fakirlere dokunulmadı.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri
19. yy’a kadar süren uygulama nedeniyle kilisenin raflarında ve duvarlarında 8 bin mumya bulunuyor. Burası aynı zamanda dünyanın en meşhur mumya müzesi.
Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

8- GEMİ BATIĞI / SOLOMON ADALARI

Solomon adalarındaki bu bölge gemiler için su altındaki mercan kayaları nedeniyle haritalarda yer verilmeyen bir bölge. 2000 yılında ‘World Discoverer’ isimli büyük yolcu gemisi burada sıkışıp kaldı. Yolculardan kimse yaralanmadı ancak dev gemi bölgeden çıkarılamayarak geride bırakılmak zorunda kaldı. Geminin kalıntıları hala balıklar ve diğer deniz canlıların mesken tuttuğu bir yer olarak varlığını sürdürüyor.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

9- ARABA MEZARLIĞI / BELÇİKA

Bir zombi filminin sahnesini aratmayan bu görüntü küçük bir Belçika köyü Chatillon yakınlarından.
Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

Anlatılanlara göre bu arabalar, 2. Dünya Savaşı sırasında bölgede konuşlanmış Amerikan askerlerine ait. Askerler evlerine gitme zamanı geldiğinde geri gönderileceklerini düşünerek arabalarını ormana saklamışlar. Ancak askerler geri gelmeyince arabalar ormanda çürümeye terk edilmiş.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

10- EL ÇÖLÜ / ŞİLİ

Çölün ortasında yardım istermişçesine duran bir el... Şilili heykeltraş Mario Irarrázabal'ın Atacama Çölü'nün ortasında yaptığı bu heykel görenleri şaşırtıyor.

Dünyanın en korkunç yerleri, dünyanın en korkutucu yerleri, dünyanın en ilginç yerleri, dünyanın en ürkütücü yerleri

Sanatçının ‘Hand of the Desert’ adını verdiği çalışma, Antofagasta şehrine 75 km uzakta. 11 metre yükselliğe sahip. Bu heybetli anıtın yalnızlığı, adaletsizliği ve çaresizliği sembolize ettiği söyleniyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER