Sadece masallarda olur dedirten yer: Ukrayna Aşk Tüneli (Tunnel of Love)

Instagram'da sık sık karşımıza çıkan, gezginler tarafından sıkça ziyaret edilen Ukrayna'daki Aşk Tüneli (Tunnel of Love) en popüler gezi noktalarından birisi. Gelin masallardan fırlamış gibi duran Aşk Tüneli'ne yakından bakalım...

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ntv.com.tr 02.04.2020 - 12:24

Ukrayna'da bulunan Aşk Tüneli (Tunnel of Love) gezginlerin en çok merak ettiği ve gitmek istediği noktalardan birisi. Aşk Tüneli, aslında yemyeşil ağaçların ağaçların arasında bir tren yolu.

Ukrayna'nın Klevan şehrine çok yakın olan Aşk Tüneli (Tunnel of Love), şehri Orzhiv'e bağlıyor. Tren yolu olmasına rağmen çok sık çalışmadığı için rahat rahat gezebilirsiniz. Hatta bu tren yolu için neredeyse kapalı diyebiliriz. Sadece kereste fabrikasına yük ve işçi taşımak amacı ile günde sadece 3 kez kullanılıyor.

Aşk Tüneli'ndeyken kendinizi bambaşka bir dünyada hissedebilirsiniz. 3 kilometrelik eşsiz bir yürüyüş parkuruyla bu tünel, size üzerinden yıllar geçse de aklınızdan çıkmayacak bir deneyim yaşatacak.

Nefes kesici güzelliği, mis gibi ağaç kokuları ve farklı atmosferiyle Aşk Tüneli, son yıllarda oldukça popüler. Özellikle de sosyal mecralarda...

Aşk Tüneli'ni yılın her mevsimi ziyaret edebilirsiniz. Kışın bembeyaz, sonbaharda da sapsarı yaprakları arasında her mevsim ayrı güzelliğine şahit olabilirsiniz.

Bir söylentiye göre; sevdiği kişi ile Aşk Tüneli'ne giden çiftlerin tüm dilekleri gerçek olur. Burada birbirini öpen çiftler ise sonsuza dek birbirine aşık olur.

Aşk Tüneli'ne Kiev veya Lviv üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Kiev'den 097 K numaralı tren ile ulaşım sağlanıyor. Lviv'den Klevan'a direk tren seferi bulunmuyor. Önce trenle Rivne'ye gidip burada otobüslerle Klevan’a ulaşabilirsiniz.

Masallardan fırlamış gibi duran Aşk Tüneli'nden fotoğraflar...