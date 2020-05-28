Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu görenleri hayran bırakıyor

Yeşilin her tonunun birbirine karıştığı yol, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünüyor.

Safranbolu'nun turizmine önemli katkı sağlayan ve bu ilçenin tarihi değerleri ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi üstlenen ağaç tünelli yoldan, en hareketli olduğu şu sıralar corona virüs nedeniyle neredeyse kimse geçmiyor.