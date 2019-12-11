Safranbolu'nun UNESCO'daki çeyrek asrı

"UNESCO SAYESİNDE SAFRANBOLU TURİZMİ BÜYÜK BİR İVME KAZANDI"

Ürkmezer, UNESCO sayesinde Safranbolu turizminin büyük bir ivme kazandığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu kazanılan ivme sadece Safranbolu'ya değil, Karabük ve Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. O günlerde küçük pansiyon şeklinde başlayan misafir ağırlama, bugün artık Safranbolu'da yıldızlı ve konak otelleriyle birlikte yaklaşık 4 bin yatağa ulaşmış durumda. Sadece bu yılın 11 ayına baktığımızda yaklaşık 80 bin yabancı, 240 bin yerli turiste, Safranbolu'da konaklama imkanı sağlamış olduk"