Sahibiyle kayak yapan sıra dışı bir köpek: Kosti

Kış aylarının ve karlı bölgelerin gözde sporu kayak, sadece insanlara mı hitap ediyor dersiniz? Tabii ki hayır! Bu sporu seven hayvanlar da var. Antalyalı snowboardçu Sinem Saçık, bu spora olan aşkını köpeği Kosti'ye de aşılamış. Kosti, sahibiyle birlikte o dağ senin bu dağ benim kayak yapıyor ve çok eğleniyor. İşte sıra dışı bir hobiye sahip Kosti'nin kayak maceralarından fotoğraflar...
ntv.com.tr 24.01.2020 - 11:41
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Sinem ve Kosti'nin yeni maceralarını @sinemkosti Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
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