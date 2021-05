'Sakin şehir' ilan edilen Osmanlı kasabası Göynük hayran bırakıyor

"GÖYNÜK'TE HER AN BİR HUZUR ORTAMI VAR" Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ilçenin salgın sürecinde daha az kişiyi ağırladığını söyledi.



İlçenin manevi ve sosyal yapısının yanı sıra kültürel ve mimari yapısıyla da farklı bir özelliğe sahip olduğuna işaret eden Çankaya, "Göynük her yönüyle turizme elverişli bir alan. Çevremizde termal sular var. Yayla turizmi avantajımız var. Karavan ve çadır turizmi ile safari, rafting ve trekking için altyapılar da mevcut" diye konuştu.