'Sakin şehir' ilan edilen Osmanlı kasabası Göynük hayran bırakıyor

Anadolu Ajansı 31.05.2021 - 11:25
Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan ve 2017'de "Cittaslow" (sakin şehir) ilan edilen Osmanlı kasabalarından Göynük, corona virüs (Covid-19) ile mücadelede 1 Haziran itibarıyla başlaması öngörülen kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.
Göynük, Akşemseddin ve Ömer Sekkin türbeleri, Gazi Süleymanpaşa Cami ve Hamamı, Cumhuriyetin ilanı ile yapılan Zafer Kulesi'nin yanı sıra tarihi konakları ve büyük bölümü kafe ya da restoran olarak hizmet veren tarihi evleri ile ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.
Doğal güzellikleriyle de dikkati çeken tarihi Osmanlı kasabasında tabiat parkı olarak faaliyet gösteren Sünnet ve Çubuk gölleri, ziyaretçilere kalabalık şehir hayatından uzak doğayla iç içe zaman geçirme imkanı tanıyor.
Özellikle Çubuk Gölü'nün çevresinde bulunan yel değirmenleri, misafirlerin otantik bir ortamda piknik yaparak dinlenmesi için eşsiz yerlerden birisi olarak görülüyor.
İlçedeki birbirinden güzel yaylalar ise tatilcilerin doğa yürüyüşleri yapmasına olanak sunuyor.
Göynük'te her an bir huzur ortamı bulunduğunu dile getiren Çankaya, "Göynük'te insanların rahat nefes alabileceği her ortam mevcut. Aynı zamanda manevi ortam da mevcut. Akşemseddin Hazretlerinin, Ömer Sekkin Hazretlerinin ve evliyaların varlığı, kültürünün Osmanlı kültürü olması itibarıyla da Göynük'te bir huzur ortamı hakim" ifadelerini kullandı.
Çankaya, kalabalık ortamlardan uzak kalmak isteyenleri Göynük'e beklediklerini belirtti.