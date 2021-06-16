'Sakin şehir' Perşembe, Hoynat Adası'yla doğaseverlerin ilgi odağı

Ordu'nun "cittaslow" (sakin şehir) unvanlı ilçesi Perşembe'deki Hoynat Adası, turizme kazandırılmasının ardından doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin ilgi odağı haline geldi.

İHA - Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 17:50

'Sakin şehir' Perşembe, Hoynat Adası'yla doğaseverlerin ilgi odağı - 1

Ordu'nun "Sakin Şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların ardından doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Kentin önemli turistik alanlarından adanın, geçmişte gemiciler tarafından depo ve sığınak alanı olarak kullanıldığı biliniyor.

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'Sakin şehir' Perşembe, Hoynat Adası'yla doğaseverlerin ilgi odağı - 2

Tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığı ve gümüş renkli martıların yaşam alanı haline gelen ada, kuş gözlemcileri tarafından ilgi görüyor.

'Sakin şehir' Perşembe, Hoynat Adası'yla doğaseverlerin ilgi odağı - 3

Ordu Büyükşehir Belediyesi, adanın karşısına seyir terası, kumsala inişi kolaylaştıran ahşap basamaklar, oturma grupları, korkuluk ve gözlem dürbünü yaptı.

'Sakin şehir' Perşembe, Hoynat Adası'yla doğaseverlerin ilgi odağı - 4

Çevre düzenleme çalışmaları sonrası ada ve çevresini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor.

'Sakin şehir' Perşembe, Hoynat Adası'yla doğaseverlerin ilgi odağı - 5

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, adada yapımı tamamlanan ve vatandaşların kullanımına sunulan seyir terasında ziyaretçilerle bir araya geldi.

'Sakin şehir' Perşembe, Hoynat Adası'yla doğaseverlerin ilgi odağı - 6

Güler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hoynat'ın özel bir alan olduğunu ifade etti.

Mezbelelik bir alanı turizmin gözde mekanlarından biri haline getirdiklerine işaret eden Güler, "Hoynat gerçekten harika bir yer. Burası ayrıca tepeli karabatakların ve çift gümüş martıların yaşam alanı. Daha öncesinde mezbelelik bir alandı. Yaptığımız çalışmalarla Hoynat Adası'nı bir çekim ve cazibe merkezi haline getirdik. Bizden bekleneni yaptık" dedi.

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