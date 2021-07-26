'Sakin şehir' Taraklı ve Karagöl Yaylası'na ziyaretçi akını: İstanbul'a sadece 2 saat uzaklıkta

Denizli'den Taraklı'ya gelen Üstün Abdül Kerimoğlu, Taraklı'nın, tarihi dokusu ve coğrafi yapısıyla çok güzel bir yer olduğunu dile getirerek, "Uzun süre pandemi yaşadık, 9 günlük bayram tatili, bizlere ve çocuklara ilaç gibi geldi. Uzun zamandır dışarı çıkamamıştık, bu tatil fırsat oldu. Buraları gezip, tarihi binalarını görmek gerçekten çok güzel duygu. İnsanları çok misafirperver" diye konuştu.