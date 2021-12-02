Sakin Şehir ünvanlı Şavşat beyaza büründü

2015 yılında 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanı alan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan sakin şehir Şavşat, yazın yeşili, sonbaharda ise turuncu ve kırmızının tonlarını sergilerken, kış aylarında ise beyaz gelinliğini giyiyor.