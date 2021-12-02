Sakin Şehir ünvanlı Şavşat beyaza büründü

Artvin'in Sakin Şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesi güne beyaz örtüyle uyandı. Dün gece etkili olan yağış sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. İlçeye bağlı Yavuzköy köyünde kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Haberler - İHA 02.12.2021 - 15:35

Sakin Şehir ünvanlı Şavşat beyaza büründü - 1

'in doğal güzellikleri ile büyüleyen Şavşat ilçesi kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Sakin Şehir ünvanlı Şavşat beyaza büründü - 2

2015 yılında 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanı alan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan sakin şehir Şavşat, yazın yeşili, sonbaharda ise turuncu ve kırmızının tonlarını sergilerken, kış aylarında ise beyaz gelinliğini giyiyor.

Sakin Şehir ünvanlı Şavşat beyaza büründü - 3

Şavşat-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Yavuzköy köyünde yer alan tescilli Şavşat evleri beyaz örtüyle farklı bir güzelliğe kavuşuyor.

Sakin Şehir ünvanlı Şavşat beyaza büründü - 4

Doğal ve yaşlı ormanlar içinden yer alan ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarının etrafına kurulan yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, muhteşem manzara havadan görüntülendi.

Sakin Şehir ünvanlı Şavşat beyaza büründü - 5
Sakin Şehir ünvanlı Şavşat beyaza büründü - 6
Sakin Şehir ünvanlı Şavşat beyaza büründü - 7
Sakin Şehir ünvanlı Şavşat beyaza büründü - 8
Sakin Şehir ünvanlı Şavşat beyaza büründü - 9

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