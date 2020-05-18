Sakinlerinin 'bir çuval altına değişmediği' Gölyanı Yaylası 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yaptığı açıklamada, Gölyanı Yaylası'nın Karadeniz'in el değmemiş bakir noktası olduğunu söyledi.

Yaylanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesinin, istedikleri bir karar olduğunu belirten İbaş, "Yayla sit alanı vasfını koruyor, kesinlikle yapılaşmaya müsaade edilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, bu işin peşinde koşan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

İbaş, herkesi Gölyanı Yaylası'nı görmeye davet ederek, "İnsanlar ziyaret ettiklerinde bizim ne demek istediğimizi anlayacaklar" ifadesini kullandı.