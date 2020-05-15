Saklı koyda gizli gizli denize girdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından duyurulan 20 yaş altı sokağa çıkma izni nedeniyle 15-20 yaş arasındaki gençler 11.00 itibariyle sokağa çıktı.