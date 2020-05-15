Saklı koyda gizli gizli denize girdiler

İHA 15.05.2020 - 17:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından duyurulan 20 yaş altı sokağa çıkma izni nedeniyle 15-20 yaş arasındaki gençler 11.00 itibariyle sokağa çıktı.
Sokak ve caddelerde gruplar halinde gezen gençler, Bodrum’un tadını çıkardı.
Arkadaşları ile hasret gideren gençlerin oldukça mutlu oldukları görüldü.
Bazı gençler ise Bodrum’un saklı koylarına giderek denize girdi. Bitez sahilinden 10 kilometrelik orman yolunda yürüyen gençler Akvaryum Koyu'na ulaştı.