Salda Gölü'ne araç girişi yasaklandı, 'Gara Tren' dönemi başladı

İHA 21.07.2021 - 13:13
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye’nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün doğallığının korunması için başlatılan koruma ve düzenleme çalışmalarında sona gelindi.
Salda Gölü'nü koruma kapsamında saatte en azla 600 kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü’nde ziyaretçilerin artmasından dolayı önümüzdeki günlerde 45 kişilik elektrikli trenlerin sayısının arttırılması planlanıyor.
2 gün önce uygulamaya geçirilen ‘Gara Tren’ ring seferlerinin 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 trene çıkarılarak gün içerisinde sürekli bir şekilde hizmet vereceği öğrenildi.