Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ilk hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Plajlarda güneşli havanın tadını çıkaran ziyaretçiler, yöresel ürün stantlarından da alışveriş yaptı.

İHA 04.07.2021 - 10:24

Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 1

Beyaz kumu ve turkuaz mavisi rengiyle ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü, son yılların en cazip mekanları arasında yer alıyor. 

Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 2
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğini açıklamasının ardından Salda Gölü’ne olan ilgi de her geçen gün artıyor.
Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 3
Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından ilk hafta sonunda Salda Gölü’ne ziyaretçi akını yaşandı.
Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 4
Salda Gölü’nü sabah saatlerinden itibaren çok sayıda tur aracı ziyaret etti.
Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 5
‘Maldivler’ olarak bilinen plajda bölgeye özgü ürünlerden alan ziyaretçiler, ‘Salda’ yazısının bulunduğu alanda bolca fotoğraf çektirdi.
Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 6
Koruma alanında bulunan bu bölgede göle giremeyen ziyaretçiler, belirlenen alanlarda yürüyüş yaptı.
Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 7
Salda Gölü’nde halk plajında ise suya girilmesine izin veriliyor. Bu kapsamda ‘Maldivler’ olarak bilenen plajda göle giremeyen ziyaretçiler, halk plajında suya girerek güneşli havanın tadını çıkardı.
Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 8
Özlem İlgen, İzmir’den tur kafilesi ile Salda’ya geldiğini belirterek, manzarayı çok beğendiğini söyledi. İlgen, “Burası çok güzel, tam bir doğa harikası.  Tur olarak geldik, çok memnun kaldık. Herkesin gelip görmesi gereken yerlerden biri” dedi.
Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 9

Figen Fert de İzmir’den geldiğini belirterek, turda yer alanların çoğunlukla öğretmen ve veli olduğunu ifade etti.

Salda’yı çok merak ettiklerini kaydeden Fert, “Korunması gereken bir yer. Gelecek nesillere bırakılması gerekiyor. Umarım gelecek Türkiye’sine güzel bir yeri koruyarak teslim ederiz” diye konuştu.

Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 10

Halk plajını ailesiyle birlikte ziyaret eden Aytaç Tavlı, Marmaris’ten geldiklerini ve ilk kez Salda Gölü’nü gördüklerini söyledi.

Tavlı, “Eşim gelmeyi çok istiyordu. Bu sene nasip oldu. Geldik, bayıldık, çocuklar çok sevdi. Yavaş yavaş da Pamukkale’ye doğru gideceğiz” dedi.

Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 11
Abdullah Şişik ise Salda Gölü’nü çok beğendiğini söyledi. Şişik, “Amasya’dan geliyoruz. İlk kez geliyorum. Diğer tarafta göle girmek istedik izin verilmedi. Buradan Pamukkale’ye gideceğiz. Gelmişken burayı da görelim dedik, güzel yer” dedi.
Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 12
Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 13
Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 14
Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - 15

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