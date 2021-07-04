Salda Gölü’ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını

İHA 04.07.2021 - 10:24
Beyaz kumu ve turkuaz mavisi rengiyle ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü, son yılların en cazip mekanları arasında yer alıyor.
Figen Fert de İzmir’den geldiğini belirterek, turda yer alanların çoğunlukla öğretmen ve veli olduğunu ifade etti.
Salda’yı çok merak ettiklerini kaydeden Fert, “Korunması gereken bir yer. Gelecek nesillere bırakılması gerekiyor. Umarım gelecek Türkiye’sine güzel bir yeri koruyarak teslim ederiz” diye konuştu.
Halk plajını ailesiyle birlikte ziyaret eden Aytaç Tavlı, Marmaris’ten geldiklerini ve ilk kez Salda Gölü’nü gördüklerini söyledi.
Tavlı, “Eşim gelmeyi çok istiyordu. Bu sene nasip oldu. Geldik, bayıldık, çocuklar çok sevdi. Yavaş yavaş da Pamukkale’ye doğru gideceğiz” dedi.