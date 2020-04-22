Salda Gölü'nün taşınan kumları eski yerine alınıyor

Anadolu Ajansı - DHA 22.04.2020 - 16:49
Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan ve turkuaz suyu, beyaz kumsalı ile 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar ile alandaki kumsal tahrip edildi.
Kepçeyle kazılıp, kamyonlarla sahilden alınarak, 5 kilometre uzağa gölün başka noktasındaki kıyıya götürülen kumlar, geçen hafta sosyal medyada gündem olunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme başlattı. Yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de olayın hemen ardından alana gelerek, zarar tespiti için kot incelemesi yaptı.
Normalde kumsalın özelliğini yitirmemesi için araç girişinin yasak olduğu ve ayakkabıyla dahi basılmaması gereken alandan geri iş makinesi ve kamyonların lastik izleri kaldı. Alınan kumlar nedeniyle 1 metrelik kot farkının oluştuğu dikkat çekti. Olayın ardından Yeşilova Jandarma ekipleri, alanda geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturarak, bölgeyi kontrol altına aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüklenici firma hakkında soruşturma açtırdıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını açıklayıp, çalışmaların şeffaf sürdürülmesi için proje başlattıklarını söyledi. Alana kamera sistemi kurularak, çalışmaların TOKİ'nin web sitesi üzerinden 7/24 canlı yayınlanacağı bildirilmişti.
Bu olayların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü'nde çevre düzenlemesi çalışmasını yürüten yüklenici firmanın göl kenarına yaklaşık 800 metre uzaktaki bir noktadan iş makinesiyle alınan ve kamyonla taşınan malzemeyle tesviye çalışması yapması üzerine alanın eski haline getirilebilmesi için bilim insanlarının da yer aldığı bir çalışma başlattı.
Bakanlığın görevlendirdiği akademisyenlerden oluşan kurulun nezaretin yürütülen çalışmalarda, işçiler alandan alınan malzemeyi eski yerine taşımak için el arabası, kürek ve tırmıklarla hassas bir çalışma yürütüyor.
İş makinesi sokulmayan alanda görev yapan işçiler, bilim insanlarının kontrolü ve yönlendirmesiyle taşıdıkları malzemeyi Beyaz Adalar bölgesindeki orijinal yerlerine bırakıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevre projelerinde görüşlerini almak üzere üniversitelerin öğretim üyesi bilim insanlarının da katılımıyla oluşturduğu Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri, geçen hafta yaşanan olaydan hemen sonra Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu.
Vakit geçirmeden jeoekolojik restorasyonuna başlanan alandaki çalışmanın alandaki alınan malzemenin tekrar yerine konmasıyla birkaç gün içinde tamamlanması öngörülüyor.
Çalışmaları denetleyen ve alanda inceleme yapan üniversitelerin biyoloji, jeoloji ve deniz bilimleri ana bilim dallarında yer alan akademisyenlerin yer aldığı kurul üyeleri, çalışmaları aşama aşama, kurula başkanlık da eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a aktarıyor.
Sahada çalışmaları sürdüren bilim insanlarından Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanı titiz bir çalışmayla eski haline geri getireceklerini söyledi.
Alınan malzemenin yine Salda Gölü yakınında olduğunu, bozulmadığını anlatan Gökçeoğlu, ''İnsan maharetiyle ve küreklerle mümkün olduğu kadar malzemenin saflığı korunarak el arabası gibi küçük tekerli araçlarla malzemeyi eski yerine taşıyoruz. Alana herhangi bir iş makinesi sokmadan çalışmayı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Yürütülen titiz çalışmayla birkaç güne kadar alanın orijinal haline döneceğini belirten Gökçeoğlu, şöyle konuştu:
''Bu alan göl kıyısına yaklaşık 800 metre uzaklıkta. Bu mesafe göl suyunun hidrolojik sistemini etkilemiyor ancak yine de Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen bu alandan bir çakıl taşının bile kaldırılmaması gerekiyor. İnşallah restorasyonu en kısa sürede bitireceğiz. Biz de çalışmanın başında duruyoruz. Burada çalışan işçilere küreği, tırmığı nasıl kullanacaklarını gösteriyoruz. Yapılan hata telafi edilebilir durumda. Buradan çıkan malzeme yapı, dolgu veya süs malzemesi olarak kullanılacak nitelikte bir malzeme değil. Şimdi bu malzemeyi insan maharetiyle eski topoğrafyasına uygun şekilde yerine yerleştiriyoruz. Çalışmamızı en güzel biçimde sonuçlandıracağız"
Alandaki malzemenin yapısına ilişkin bilgi veren Gökçeoğlu, ''Bu malzeme aslında yoğun killi bir malzeme. Kil olduğunu nasıl anlıyoruz? Topaklanmasından ve dilimizle basit bir test yaptığımızda dilimizdeki suyu çekmesinden anlıyoruz. Yapı, dolgu, beton veya süs malzemesi gibi amaçlarla kullanılabilecek türden bir malzeme değil" diye konuştu.
Kendilerinin gözetiminde işçilerin hassas bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Gökçeoğlu, ''Malzememizi gayet saf biçimde yığıldığı yerden tekrar işçi maharetiyle, el maharetiyle yükleyip tekrar buraya getirip tırmık ve kürekle görüldüğü gibi orijinal haline dönüştürmeye gayret ediyoruz. İş makinesiyle belki bir günde yapılacak bir iş ama orijinalliğini koruma açısından ve istiflendiği yerde başka minerallerle karışmasın diye gerekli özeni ve ayrıntıyı göstererek malzemeyi el işçiliğiyle geri getiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında da malzememizi geri kazanmış olacağız. Dolayısıyla buradaki orijinal topoğrafyayı yine orijinal malzemesiyle geri oluşturacağız" diye konuştu.
Dünyada Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan iki noktadan biri olan Salda Gölü'nün korunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında alanı 'özel alan' ilan ederek, 800 metre yakınına Millet Bahçesi kurulması kararını verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında TOKİ'ye verilen ve TOKİ'nin de yüklenici firmaya ihale ettiği çalışmalar devam ederken, yüklenici firmaya ait kamyon ve kepçeler ile alana girilerek tahrip edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, olayın ardından Salda Gölü'ne gelerek incelemelerde bulundu, "Alandaki tüm faaliyetleri durdurduk. Gerekli idari tahkikat ve soruşturmaları başlattık. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. 'Çevre Kanunu' kapsamında bir cezai durum söz konusu. 'Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamında suç duyurusu söz konusudur. İhmali olan personelle ilgili idari işlem yapacağız" dedi.
Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan açıklamada da "Müşavir firma ve sorumlu personellerle ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" denilmişti.