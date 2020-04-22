Salda Gölü'nün taşınan kumları eski yerine alınıyor

KUMLAR ESKİ YERİNE GÖTÜRÜLMEYE BAŞLADI

Bu olayların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü'nde çevre düzenlemesi çalışmasını yürüten yüklenici firmanın göl kenarına yaklaşık 800 metre uzaktaki bir noktadan iş makinesiyle alınan ve kamyonla taşınan malzemeyle tesviye çalışması yapması üzerine alanın eski haline getirilebilmesi için bilim insanlarının da yer aldığı bir çalışma başlattı.

Bakanlığın görevlendirdiği akademisyenlerden oluşan kurulun nezaretin yürütülen çalışmalarda, işçiler alandan alınan malzemeyi eski yerine taşımak için el arabası, kürek ve tırmıklarla hassas bir çalışma yürütüyor.

İş makinesi sokulmayan alanda görev yapan işçiler, bilim insanlarının kontrolü ve yönlendirmesiyle taşıdıkları malzemeyi Beyaz Adalar bölgesindeki orijinal yerlerine bırakıyor.