Salepten dondurmaya uzanan yolculuk: Maraş dondurmasının hikayesi

Burada, doğal salep, süt ve kaliteli şeker ile karışım yapılarak üstüne de ustalık eklenerek 90 derecede pişiriliyor. Bu sıcaklıkta piştiği zaman hiçbir şey kalmıyor sütün içinde. Tesisimizde 500 çeşit dondurma üretiyoruz. Bu ürünleri paletlerle çekerek sevkiyat bölümüne gönderiyoruz. Daha sonra bu ürünlerimizi Türkiye’nin 115 bin noktamıza yolluyoruz. 15 ülkeye de bu ürünümüzü gönderiyoruz.