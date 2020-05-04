Salgının başladığı Çin'den turizm raporu: Turistler en çok Wuhan'ı görmek istiyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının başladığı Çin'de Sosyal Bilimler Merkezi ve Tencent Kültür ve Turizm Endüstri Araştırmaları Merkezi tarafından 28 Nisan’da yapılan ve binlerce kişinin katıldığı araştırma sonucuna göre, Çinliler en çok Wuhan’ı görmek istiyor.