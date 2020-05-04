Salgının başladığı Çin'den turizm raporu: Turistler en çok Wuhan'ı görmek istiyor

AFP - Reuters - DHA 04.05.2020 - 09:43
Corona virüs salgını sonrasında ‘en çok gezilmek istenen yer olan’ Pekin’in yerini alan Wuhan, Çin’in en büyük endüstri merkezlerinden biridir.
Salgın dolayısıyla tarihte önemli bir kent haline gelen Wuhan, salgın öncesinde en çok gezilmek istenen kentler arasında bile değildi.
Çinliler'in, corona virüs salgın öncesi gezmek istedikleri yer arasında Tayland, Rusya ve Japonya yer alıyordu. Listenin başında ABD birinci sırada yer alırken, artık listede bile olmadığı görüldü.