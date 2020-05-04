Salgının başladığı Çin'den turizm raporu: Turistler en çok Wuhan'ı görmek istiyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının başladığı Çin'de Sosyal Bilimler Merkezi (CASS) tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılında Çinli turistlerin en çok görmek istediği yer Wuhan kenti oldu. Corona virüs salgınının başlangıç yeri olan şehir, salgın bitince turist akınına uğrayacak.

AFP - Reuters - DHA 04.05.2020 - 09:43

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının başladığı Çin'de Sosyal Bilimler Merkezi ve Tencent Kültür ve Turizm Endüstri Araştırmaları Merkezi tarafından 28 Nisan’da yapılan ve binlerce kişinin katıldığı araştırma sonucuna göre, Çinliler en çok Wuhan’ı görmek istiyor.

Corona virüs salgını sonrasında ‘en çok gezilmek istenen yer olan’ Pekin’in yerini alan Wuhan, Çin’in en büyük endüstri merkezlerinden biridir. 

Salgın dolayısıyla tarihte önemli bir kent haline gelen Wuhan, salgın öncesinde en çok gezilmek istenen kentler arasında bile değildi.

SALGIN TURİZM TRENDİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Çinliler'in, corona virüs salgın öncesi gezmek istedikleri yer arasında Tayland, Rusya ve Japonya yer alıyordu. Listenin başında ABD birinci sırada yer alırken, artık listede bile olmadığı görüldü.  

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